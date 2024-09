Respiro entre los principales socios tras retirar el Gobierno el techo de gasto: "No paraliza el debate"

Era un clamor hasta ayer el hecho de que este jueves decayera en Pleno la votación del techo de gasto y de que fueran los siete votos de Junts quienes tumbaran la senda de déficit al Gobierno, por segunda ocasión. Algo que generaría mayor inestabilidad en el Congreso de los Diputados al tener que hacer frente a otra nueva derrota parlamentaria. Por lo cual, la sensación que se respira este martes en el Congreso de los Diputados es la del alivio entre los principales socios.

Aliento en el ámbito del socio minoritario del Gobierno de coalición ante la decisión del Gobierno de retirar la votación del techo de gasto. De esta manera, explican, se evita otra vez la foto de la debilidad en el hemiciclo, a pesar de que la propia marcha atrás ya sea de manera ímplicita una nueva derrota que debe anotarse el Ejecutivo. Fuentes de Sumar aseguran que si bien no veían posibilidad para que saliera adelante el techo de gasto, tras la reunión entre el PSOE y Junts en Suiza, sí hay mimbres para que en el futuro pueda Junts facilitar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

El socio minoritario, asegura conocer desde ayer la decisión que hoy ha anunciado el Gobierno, según las fuentes consultadas. De hecho, en Sumar respaldan la decisión de los socialistas y ven posible un acuerdo con Junts más adelante, es por eso que aplauden el "rumbo". Desde Compromís, su portavoz, Agueda Micó, ha asegurado que “si el aplazamiento va a permitir que se abra una vía de negociación para que se abra una mayoría en el Congreso” a la formación valencianista le parece bien. "Lo más importante es llegar a negociar unos presupuestos que sean factibles y reales y que puedan contener la agenda política", Mismo sentir por parte de los comunes. Su portavoz Aina Vidal apuesta por seguir "negociando y actuando". "Es el deber del Gobierno". A su juicio, la decisión de retrasar la votaicón tiene que ver con "no paralizar el debate". "Es una oportunidad para los territorios", ha asegurado. "Este es el rumbo correcto que debe tomar el Gobierno", ratifica.

En el PNV, la sensación también es de tranquilidad al constar que el Gobierno "no tiene mayoría para sacarla". El portavoz Aitor Esteban ha animado al Ejecutivo a intentarlo de nuevo. "No es un drama si se llega a un acuerdo", ha asegurado para después reconocer que sería "más complicada" la situación si no se aprobar auna nueva senda y hubiese que trabajar con la anterior porque "las estrecheces van a ser mayores".

Desde Podemos, censuran el movimiento de retrasarlo puesto que es "una oportunidad perdida" para iniciar el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado. A pesar de ser aliado, lejos de buscar la cohesión de los socios para sostener el Gobierno, el partido morado ha instado al Gobierno de coalición a "recoser" la mayoría de investidura ante la falta de apoyos parlamentarios, en palabras del portavoz Javier Sánchez Serna. Además, ha criticado que el Gobierno asegurara que iba a traer el techo de gasto al Congreso aunque lo perdiera y subrayó que es su "obligación". De cara a la negociación parlamentaria, los morados han avisado de que volverán a reiterar sus condiciones: unos presupuestos sin recortes y con avances sociales.