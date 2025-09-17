El PP resucita el caso Air Europa: otro revés judicial para Sánchez

Cayó en Génova 13 como el regalo de una piñata la sentencia final del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que exige a la Oficina de Conflictos de Intereses –dependiente del Gobierno– investigar a Pedro Sánchez por el rescate a Air Europa, compañía que antaño tuvo vínculos comerciales con su mujer, Begoña Gómez. «Esta vía llevaba meses dormitando y ahora se reactiva. Por tanto, es un frente más para el presidente del Gobierno», se felicitaron fuentes próximas a Alberto Núñez Feijóo.

En la tarde de este martes, trascendió que la Justicia se ha ratificado en su requerimiento de abrir una investigación por las ayudas multimillonarias que el Consejo de Ministros aprobó para la filial de Globalia en plena pandemia. En su día, cuando salieron a la luz los negocios de la esposa de Sánchez con empresas del mismo grupo, el PP presentó una denuncia ante la citada instancia porque entendió que se pudo haber producido un conflicto de intereses.

Pero la OCI apenas indagó y fue el propio PSOE el que anunció su decisión de carpetazo, con la conclusión final de que no había «relación laboral o profesional alguna» entre Gómez y Air Europa «que implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración». Por lo que tampoco Sánchez pudo «incurrir en una causa de abstención» que obligara a iniciar «un procedimiento de investigación».

Ocurrió el pasado año, en el mes de marzo. Pero el PP no se quedó conforme y decidió proseguir con su batalla en los tribunales, donde presentó un recurso que, tiempo después, en junio de este año, el TSJM estimó. En una primera sentencia, dejaba claro que la Oficina estaba obligada a investigar el papel de Sánchez en el rescate de Air Europa y si se produjo o no conflicto de algún tipo.

Un primer pronunciamiento favorable que ahora se ve refrendado con sentencia firme. Fuentes de la cúpula advierten que «el Gobierno recibe un requerimiento judicial ante las sospechas de la comisión de delitos en el seno de La Moncloa». En apenas una semana, relatan, «Pedro Sánchez ha asistido al procesamiento de su fiscal, a una nueva declaración ante el juez de su mujer, y está pendiente de la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz sobre el procesamiento de su hermano». Ahora, «la guinda» es la sentencia «que confirma la investigación al propio presidente».

Un hito que lleva a los populares a afirmar que «Sánchez no ha liderado un Gobierno para la gente, sino un Gobierno para su gente». A lo que recalcan: «Ha beneficiado a familiares y a comisionistas amigos de sus cargos de confianza. Hasta ahora, esas personas eran las investigadas, pero le ha llegado su turno. El verdadero nexo corruptor de todas las tramas será investigado».

La pelota, no obstante, vuelve a estar en el tejado de la Oficina, que sigue dependiendo del Ejecutivo. Aun así, en el PP muestran optimismo: «La Justicia saca los colores a la no investigación de entonces».

«Ha convertido la Moncloa en un coworking»

Poco antes de trascender la resolución del Tribunal Superior de Justicia madrileño, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, dijo en rueda de prensa que Pedro Sánchez «ha convertido la Moncloa en un coworking», en alusión a las reuniones que su mujer, Begoña Gómez, mantuvo con empresarios en la sede de la Presidencia.

En cuanto salió a la luz la sentencia que obliga a la Oficina de Conflictos de Intereses a investigar el rescate de Air Europa, por los lazos de la mujer de Sánchez con la aerolínea, la dirigente popular se reafirmó: «Su mujer tenía con Air Europa relaciones empresariales, y ahora hemos visto también cómo hay indicios de que pudiera haber habido favoritismo por parte del Gobierno en ese rescate. Y el Gobierno no quería investigarlo. De hecho, acusó de mentir a todos los que lo decíamos».