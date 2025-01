El Rey ignora el primer acto de Sánchez pero asistirá a dos eventos por los 50 años del 20N

El Rey ha abogado en innumerables ocasiones por la etapa constitucional y por la Transición a lo largo de sus diez años de Reinado. Así que el intento de Moncloa para que Zarzuela valide con la presencia de Felipe VI la inauguración de los más de cien actos para conmemorar el aniversario de la muerte de Francisco Franco ha fracasado. El objetivo de Pedro Sánchez con la celebración pasa por seguir recurriendo al pasado mientras «tapa las vergüenzas» del presente, en palabras de la oposición. Y, en un momento de tiranteces entre el Gobierno y Zarzuela, desde la Casa del Rey no aceptan la estrategia de polarización de Moncloa.

En esta tesitura, el Rey ha mantenido su agenda oficial pese a las presiones de Moncloa y no acudirá el próximo 8 de enero al Museo Reina Sofía a la inauguración del centenar de actos para celebrar la efeméride que el Gobierno prepara a bombo y platillo. El Ejecutivo de Sánchez había tratado de poner en un brete al Rey Felipe VI al tener que decidir entre si asistir al evento o, por el contrario, mantener su agenda ante la ineludible cita que tenía ya programada de entregar las cartas credenciales a los nuevos embajadores.

Y es que Moncloa decidió agendar el acto para conmemorar la muerte de Franco en una fecha que sabía de antemano que el Monarca no podía acudir dado que la entrega de credenciales al cuerpo diplomático es una actividad que Zarzuela organiza en estrecha coordinación con el Ministerio de Exteriores. El acto en el Palacio Real era casi imposible de mover para Zarzuela, ya que supondría que estos retrasen el ejercicio de sus funciones en el Cuerpo Diplomático. Además, implicaría que los embajadores no podrían asistir a la recepción que los Reyes ofrecen tan solo un día después a quienes están ya acreditados en España.

Desde la Casa del Rey restaron importancia al acto de marcado carácter político ante la obligada neutralidad de la Monarquía. Pero este movimiento no ha pasado desapercibido. Menos en un momento en el que las relaciones entre Zarzuela y el Gobierno no pasan por su mejor momento debido a los ataques del Ejecutivo a la Casa Real por la ausencia de los Reyes a la misa de inauguración de Notre Dame en París o su visita a Paiporta sin el visto bueno del Gobierno, entre otras circunstancias.

Así se entiende que ayer fuera Moncloa quien tratara de salvar el diseño de los actos que ha preparado para que no queden desdibujados por la ausencia del Rey, adelantándose a Zarzuela –que cada viernes informa de la agenda oficial de los Reyes– y garantizando que el Rey participará más adelante en otros eventos sobre el aniversario. No obstante, Felipe VI asistirá a actos generales y no expresamente relacionados con la muerte de Franco. Según aseguró el Gobierno, el Rey «se sumará a la iniciativa del aniversario», con su presencia en «varios de los actos previstos, como la visita institucional a los antiguos campos de concentración de Auschwitz y Mauthausen o el evento que conmemorará el importante papel que jugó la Monarquía en la Transición». Cabe señalar que los Reyes también asistieron en 2020 al 75 aniversario de la liberación de Auschwitz, aunque el Gobierno vincula ahora esta visita con los actos organizados por la muerte del dictador.

Moncloa aseguró, además, que el Rey y el presidente del Gobierno despacharon este asunto en esta misma semana y constataron su «alineamiento al respecto».