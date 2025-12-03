Feijóo lanza su propuesta de Seguridad: prisión permanente revisable para depredadores y violadores reincidentes

Esta semana, turno para la Seguridad. Poco a poco, Alberto Núñez Feijóo va desgranando su oferta programática. Hoy, ante una nutrida representación de agentes de la Policía Nacional, en el Congreso del Sindicato Unificado, que se celebra en Toledo, ha puesto encima de la mesa un decálogo con diez compromisos de gobierno.

El primero. "Aprobaremos una estrategia integral para combatir la inseguridad". A partir de ahí: "Ley de Multirreincidencia para acabar con los profesionales del delito, endureceremos las penas a los delitos sexuales, perseguiremos la captación de jóvenes para delinquir, reforzaremos las medidas contra el crimen organizado. Mejoraremos la lucha contra la ciberdelincuencia, desbloquearemos la Ley contra la Okupación, agravaremos las sanciones por uso de armas blancas, reforzaremos la prevención con educación y vigilancia, y cumpliremos los compromisos con las condiciones de los agentes".

En su discurso, el líder del Partido Popular ha cargado contra la gestión del Gobierno de Sánchez, a la que ha puesto cifras, como el aumento de las violaciones (un 217%). "No puede defender a las mujeres quien las abandona", ha sentenciado. Por ello, ha insistido en la necesidad de aplicar penas más duras que "disuadan a los agresores". Y de extender la prisión permanente revisable a depredadores y violadores reincidentes.

Según ha expuesto, "el incremento histórico de las agresiones sexuales y el alarmante incremento de las violaciones demuestra que hacen falta nuevas normas que reviertan el fracaso de la ley del Solo sí es sí y mecanismos que impidan errores tan graves como las de estos meses", en alusión a los fallos en las pulseras anti maltrato.

La protección de las mujeres, ha defendido, exige coherencia absoluta. De ahí su enmienda al PSOE. Por el escándalo de las denuncias internas de acoso al asesor de Moncloa, Francisco Salazar. "Cuando una organización decide archivar denuncias internas de acoso, no actúa con la diligencia debida ante comportamientos inaceptables o cuando pretende rehabilitar al supuesto agresor como si tal cosa, envía un mensaje devastador. No puede proclamarse defensor de las mujeres quien las ha abandonado en su propia casa".

Sobre la violencia machista, ha reclamado que su protección sea una competencia del Ministerio del Interior. Y ante los ataques de la vicepresidenta María Jesús Montero, que dijo que las fuerzas de seguridad eran "la primera barrera" que se encuentran las víctimas, ha sentenciado: "Las barreras y la desconfianza las han puesto las políticas este Gobierno por su declaraciones y legislaciones irresponsables". La policía, ha incidido Feijóo, "es la primera garantía de la seguridad de las víctimas. Y muchas veces el primer abrazo o el primer hombro en el que pueden llorar muchas de ellas".

A la creciente preocupación de los españoles con la seguridad, ha apuntado a la necesidad de abordar una "estrategia integral mucho más ambiciosa" y que las administraciones públicas deben "atender con la importancia que tiene". El presidente popular ha puesto el foco en la multirreincidencia como uno de los principales problemas del sistema y ha lamentado el bloqueo de su proposición de ley en el Congreso de los Diputados, cuando a priori tiene los números suficientes para salir adelante.

Más tarde, a su salida del acto, Feijóo ha hecho alusión a la cuestión más candente de la política patria: la claudicación de Sánchez ante Junts. "Ha perdido el control de la política española, de la credibilidad de los ciudadanos y ahora está perdiendo la dignidad como presidente del Gobierno tras implorar a Junts que se va a portar bien". A la formación de Puigdemont, le ha vuelto a dejar un recado: "Lo que pedimos es exclusivamente que se pueda votar en nuestro país".