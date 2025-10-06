Sánchez despide a Vara en su funeral: "Un progresista comprometido e íntegro"

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha subrayado este lunes, a su llegada a Olivenza (Badajoz) para asistir al funeral de Guillermo Fernández Vara, el compromiso del expresidente extremeño con la democracia, con lo social y con Extremadura.

Dialogante, comprometido e íntegro son los valores que ha destacado Sánchez de Guillermo Fernández Vara, una persona con "una decidida voluntad" por cuidar de su tierra y de los ciudadanos.

"Estamos viendo muestras de reconocimiento por mucha gente que sin pertenecer a la familias del Partido Socialista reconoce su aportación al progreso de Extremadura y, por supuesto también, a la política española", ha manifestado Sánchez.

Asimismo, ha subrayado el legado que deja el también exsecretario general del PSOE extremeño, una persona que siempre buscó y logró que esta comunidad autónoma tuviera más oportunidades de desarrollo económico y social.

"Mi enorme gratitud por su legado y compromiso", ha agregado Pedro Sánchez, antes de entrar a la iglesia de Santa María Magdalena, donde se oficia el funeral por Fernández Vara.

Junto a Sánchez también asisten la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y los titulares de los ministerios de Presidencia, Economía, Vivienda, Agricultura, así como la presidenta extremeña, María Guardiola, entre otras muchas personalidades.

En sus declaraciones, el jefe del Ejecutivo ha destacado tres compromisos de Fernández Vara a lo largo de su vida, "el primero de todos Extremadura", a su juicio "su principal y prioritario compromiso".

El segundo fue la democracia y el tercero su compromiso socialista, ha resaltado Sánchez, quien ha resaltado también la visión "muy positiva y optimista" que el expresidente de la Junta tuvo del presente y el futuro de Extremadura.

Según sus palabras, fue un líder político que supo entender que el fortalecimiento de los servicios públicos, la transformación ecológica y la digital podían convertir a Extremadura en una tierra de oportunidades.

"Y creo que lo consiguió, creo que consiguió el que hoy la Extremadura que viven y disfrutan muchos de los jóvenes, y no tan jóvenes, es producto en buena medida también de su visión y de su aportación a la política", ha añadido.