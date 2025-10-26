Sánchez se erige como azote de los barones del PP y hace campaña con la tragedia en sus territorios

Regresó el Pedro Sánchez de camisa azul oscuro, cazadora de cuero y pantalones vaqueros, el Pedro Sánchez mitinero, con su atuendo fetiche desde los tiempos del Peugeot. El que llamó "indecente" a Mariano Rajoy en un debate electoral. Esta vez, "indecente" como calificativo al "apoyo" que Alberto Núñez Feijóo brinda a Carlos Mazón.

Porque hoy, domingo, el presidente del Gobierno estuvo en León, zona cero de los incendios de este verano, donde irrumpió en la precampaña de Castilla y León -las elecciones serán en marzo-. Con una clara vocación de erigirse en el azote de los barones del Partido Popular, a los que responsabilizó de todas las catástrofes que acaecen en sus territorios. En vísperas del primer aniversario de la dana en la Comunidad Valenciana: "La negligencia de uno [Mazón] causó una auténtica tragedia".

Acompañado por una buena representación de su gobierno y de su partido, Sánchez participó en unas jornadas socialistas que marcan el comienzo de un nuevo ciclo electoral. En su arenga, afiló la navaja de un discurso centrado en el acoso y derribo a los dirigentes populares. Empezando por su líder, del que se choteó sin rubor.

Lo hizo en una suerte de diálogo sin respuesta con el secretario general de su partido en Galicia, José Ramón Besteiro, récord en cosechar el peor resultado del PSG en unas autonómicas. "Pensábamos que Feijóo era alguien... eso es un recuerdo ya olvidado". Después, el "no es presidente del Gobierno porque no quiere", para risotada de la parroquia congregada.

Una vez más, jaleó la idea de que su liderazgo pende de un hilo. "No es jefe de la oposición ni jefe de su partido porque no quiere. Porque, claro. Ayuso y su insumisión a cumplir con las leyes. Moreno Bonilla con sus cribados. Mañueco con sus incendios. Mazón, en fin.... y podría seguir. ¿Y Feijóo? ¿Alguien sabe dónde está Feijóo? Al frente del PP no hay nadie al volante".

En repetidas ocasiones, Sánchez tiró de una oración subordinada en la que el sujeto era el mismo: "Yo". Sobre Feijóo y el PP: "Desde que yo soy presidente del Gobierno, el único cambio real que ha propuesto el PP ha sido cambiar a su líder. Ya van tres. Y, por cierto, cada vez peor. Está por ver quién será el siguiente. O la siguiente...".

Nada más subir al atril: "La inversión media anual [del Estado a las comunidades] ha aumentado desde que yo soy presidente del Gobierno un 38%". Un dato que le sirvió como introducción para desarrollar el grueso de su idea: "¿Eso se ha traducido en una mejora de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación?".

La respuesta, de los feligreses: "Noooo". Acto seguido, el presidente volvió sobre la yugular de los barones populares a través de las tragedias en sus territorios. "Ha sucedido que Castilla y León se recortaron los bomberos y se incendiaron los montes. En Andalucía, se recortó la sanidad pública y dejaron a mujeres absolutamente desprotegidas ante la enfermedad del cáncer del mama. En Valencia se recortó la protección civil y tuvimos la dana más trágica de los últimos años".

En síntesis: "Da igual que se llame Azcón, Mazón, Ayuso, Moreno Bonilla, siguen el mismo patrón. Primero recortan los recursos públicos, luego mala gestión". Y el remate: "Mira que son malos gestionando". Frente a los "recortes, mala gestión y mentira", presentó a su partido como "el partido del Estado del Bienestar, de la cohesión social, de la justicia social, de la cohesión territorial".

De todo su catálogo de propuestas y medidas para los ciudadanos, Sánchez mencionó una en concreto: la ley ELA, aprobada en el Congreso de los Diputados por iniciativa de la oposición y sin poder aplicarse por la falta de financiación. Pero, sacó pecho de que, al fin, el Consejo de Ministros ha aprobado "un decreto que aumenta en 500 millones el sistema nacional de dependencia para atender a los enfermos de ELA".