La Policía intercepta un buque repleto de droga: 6.500 kilos de cocaína con destino Vigo

Un abordaje en alta mar a 600 millas de las Islas Canarias. Los agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional dieron así por finalizada la travesía de un buque que iba repleto de droga. El trabajo de investigación fue realizado de forma conjunta por la UDYCO Central y el GRECO de Galicia, según explican fuentes policiales a LA RAZÓN.

Los policías no se llevaron una sorpresa cuando comprobaron que el mercante transportaba en un peso bruto aproximado en sus bodegas 6.500 kilos de cocaína. El destino final del buque, de más de 54 metros de eslora, 12 de manga y 4 y medio de puntal, era el Puerto de Vigo.

El operativo fue coordinado por la Policía Nacional, bajo la dirección de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y con el apoyo de la Armada Española. Se puedo llegar hasta esta embarcación gracias a las informaciones recibidas por la DEA norteamericana.

Un barco nodriza

Los agentes americano alertaron el pasado 8 de octubre de la existencia de este busque que trabajaba para una organización criminal internacional que pretendía llevar a cabo el transporte de una gran cantidad de cocaína a través del Océano Atlántico. El barco nodriza sería una embarcación tipo "supply ship", de bandera de Tanzania, que había partido desde el panameño puerto de Cristobal Anch hacia nuestro país.

La Policía en el interior del buque que transportaba 6.500 kilos de cocaína Policía Nacional

Con la alerta recibida, el rumbo facilitado y el "modus operandi" de la organización criminal se diseñó un operativo para evitar que la droga pudiera llegar hasta las costas españolas. Un complejo dispositivo que acabó con un éxito total.

Sobre las 21:30 horas del día 22 de octubre, con el apoyo de las Fuerzas Armadas españolas, se estableció un dispositivo de abordaje sobre el mercante, que tuvo lugar a 600 millas de las Islas Canarias, realizado desde un buque de la Armada por efectivos del GEO. Una vez a bordo se localizó y detuvo a los nueve miembros de la tripulación, pudiéndose localizar en una primera requisa de seguridad estructuras y construcciones ajenas a lo que se supone es un buque de carga, las cuales serían las que estarían almacenando el estupefaciente.