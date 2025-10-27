Pilar Alegría sustituirá a Fernández Vara en la ejecutiva del PSOE

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, propondrá a Pilar Alegría como nueva secretaria de política autonómica de la Comisión Ejecutiva Federal socialista en sustitución de Guillermo Fernández Vara, fallecido el pasado 5 de octubre.

Así lo ha adelantado la Cadena Ser, que señala que esta propuesta será ratificada este lunes mediante votación en el órgano de dirección del PSOE que se reunirá a las 10:30 horas en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid.

La también secretaria general del PSOE de Aragón ya era miembro de la dirección del PSOE como vocal, y anteriormente fue portavoz del PSOE hasta enero de 2024. Además, desde enero de 2025 es secretaria general del PSOE Aragón, en sustitución de Javier Lambán.

Guillermo Fernández Vara, hasta su muerte miembro de la Ejecutiva del PSOE y vicepresidente segundo del Senado, falleció a los 66 años de edad el pasado 5 de octubre a consecuencia de una larga enfermedad.

Después de su muerte, el Pleno del Senado acordó el nombramiento de la expresidenta de La Rioja y senadora socialista, Concha Andreu, como nueva vicepresidenta segunda de la Cámara Alta. Ahora, con el nombramiento de Alegría en la Ejecutiva del PSOE, se da relevo a todos los cargos que quedaron sin representación tras su fallecimiento.