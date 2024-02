"Sánchez, tramposo y traidor. España no te quiere": El camionero que se pasea por Madrid con un mensaje para el presidente

Decir que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en el ojo del huracán no es nuevo. Que se ha convertido en el foco de las críticas por la gestión de su Ejecutivo... nada nuevo. Las redes sociales se inundan de mensajes, memes, vídeos, fotografías y todo lo que tiene cabida en el mundo virtual. Las pancartas contra el líder del PSOE en las manifestaciones también están a la orden del día, pero de vez en cuando salta algo que nos llama la atención.

En esta ocasión se trata de un camión, sí, un camión. Y es que el profesional que lo conduce ha querido declarar alto y claro lo que piensa del presidente del Gobierno. Es más, quiere que lo vea cuanta más gente, mejor. Por este motivo, ha utilizado los laterales del camión que conduce para decirle a Sánchez lo que opina de él.

En una de sus incursiones por la M-40 de Madrid, un ávido conductor no pudo evitar hacerse eco de semejante "obra de arte", porque puede que su mensaje no cale, pero olvidarse no se olvida. Así, en letras grandes y rojas, para que destaquen, se puede leer: "Sánchez I, 'El Mentiroso'. Vende patrias. España no te quiere", y todo ello junto a una enorme bandera rojigualda.

Pero eso solo es un lateral, en el costado contrario del camión de portes podía leerse: "Sánchez ya está Maduro", en clara alusión al dictador venezolano. Junto a esta frase, de nuevo una bandera de España y un rotundo mensaje de "tramposo y traidor".

Si bien es cierto que estos mensajes se han oído en innumerables en ocasiones, no sólo contra Sánchez sino contra otros miembros de su Ejecutivo, no deja de ser significativo el medio utilizado para su difusión, más si cabe cuando transportistas y agricultores han mostrado su malestar con las políticas del Gobierno. Quizá aumente sus pedidos, quizá disminuyan, sea como fuere la libertad de expresión queda hoy de manifiesto sobre los laterales de un camión.