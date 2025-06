Santos Cerdán cobrará la indemnización de casi 20.000 euros solicitada al Congreso tras ser imputado en el 'caso Koldo'

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ahora salpicado por su presunta vinculación en el 'caso Koldo' a través del supuesto amaño de contratos de obras públicas por el que habría cobrado comisiones por valor de cientos de miles de euros, finalmente sí que cobrará la indemnización solicitada al Congreso de los Diputados tras dejar su escaño.

El ex militante socialista formalizó su renuncia al escaño de diputado del Congreso el pasado 16 de junio, después de que cuatro días antes se filtrase el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se le vinculaba con una presunta trama de mordidas en las investigaciones del 'caso Koldo'.

De esta manera, tras entregar el acta de renuncia a su escaño en la Cámara Baja, el navarro solicitó la indemnización a la que tenía derecho por haber sido parlamentario por más de seis años, tal y como establece el Régimen de Protección Social de los parlamentarios. Una cuantía que finalmente ascenderá a alrededor de 19.400 euros brutos por su estancia en el Congreso.

El PP pidió paralizar el pago

Lo cierto es que el Partido Popular solicitó a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, paralizar el pago al ahora imputado en las pesquisas del 'caso Koldo', pero lo cierto es que la Cámara no puede hacerlo, salvo que sobre el exdiputado pesara una sentencia condenatoria que conllevara un embargo de bienes o un requerimiento de Hacienda para hacerlo. Algo de lo que, por el momento, no goza Cerdán.

No obstante, desde el PP consideran que los ciudadanos no van a poder entender que Santos cerdán vaya a recibir dinero público tras su imputación en el 'caso Koldo', pero diferentes fuentes destacan que esa indemnización que recibirá el ex militante socialista es una especie de 'paro' para los diputados, mientras que recuerdan que hay que respetar la presunción de inocencia.

Cómo se calcula la cuantía de indemnización

Por su parte, la cuantía de la indemnización por cese es el equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato parlamentario, con un límite de 24 mensualidades, por lo que a Cerdán le corresponden seis meses.

En este sentido, es importante recordar que Cerdán accedió al escaño el 21 de mayo de 2019 y, por ello, le corresponde una indemnización de seis mensualidades de más de 3.000 euros cada una, lo que supone un total de en torno a 19.400 euros. Eso sí, este 'subsidio de desempleo' es incompatible con las percepción de cualquier otra retribución, sea del sector público o privado, y por ello se abona mes a mes.