El Senado pone fin al pago de dietas en metálico

El último informe que aportó la UCO a la investigación del ‘caso Koldo’ en el Supremo desveló que el PSOE sufragaba los gastos de sus dirigentes en metálico. Un sistema controvertido y que toda la dirigencia, desde el propio presidente del Gobierno hasta el último alfil, ha defendido. Por su legalidad. El ejemplo que desde hace semanas ponen tanto en Ferraz como en Moncloa es el Senado, que hasta ahora también abonaba en efectivo las dietas de los senadores.

Según ha avanzado La Sexta y ha podido confirmar por fuentes oficiales LA RAZÓN, la Mesa de la Cámara Alta, en su reunión ordinaria de este martes, ha dado luz verde a un paquete de medidas para “mejorar la transparencia económica”. Una iniciativa que justo llega cuando el Supremo cita a declarar a los responsables de la contabilidad del PSOE para indagar los pagos en B.

Para empezar, a partir de ahora, “se exigirá el certificado de titularidad bancaria a los senadores para el abono de sus retribuciones”. Además, “se exigirá a los grupos parlamentarios una cuenta propia para el pago de subvenciones” y, finalmente, “el abono de dietas a senadores y funcionarios se realizará mediante transferencia bancaria”.

