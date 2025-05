El PP somete a juicio en Europa la mala gestión de Sánchez y la vulnerabilidad energética de España

La vicepresidenta del PP europeo, Dolors Montserrat, tal y como adelantó en LA RAZÓN, ha presentado este martes ante la Comisión Europea una batería de preguntas en las que reclama una investigación exhaustiva sobre el apagón eléctrico que dejó sin suministro a gran parte de España, así como a zonas de Francia y Portugal. Así, exigen una investigación que cuente con la supervisión de expertos independientes, con una contrastada y dilatada trayectoria en el mercado energético y que no estén bajo la influencia de empresas con intereses en el mercado energético.

Y es que, a juicio de los populares, este incidente ha reabierto el debate sobre la vulnerabilidad del sistema eléctrico español, la falta de interconexiones con Europa y la planificación energética por parte de Red Eléctrica. Por ello, piden a la Comisión que aclare si ha recibido información oficial del Gobierno de España sobre las causas del apagón, y si considera que el Ejecutivo ha actuado con la debida transparencia y cooperación según lo establecido en el Reglamento (UE) 2019/941 sobre preparación frente a riesgos en el sector eléctrico. Además, reclama una investigación formal para esclarecer si existieron fallos en la gestión o coordinación que agravaron la crisis energética.

"El apagón ha sido un golpe brutal a la seguridad energética de España y de Europa. Doce horas sin luz en pleno siglo XXI, afectando a infraestructuras críticas, no puede quedar sin una explicación clara ni sin asunción de responsabilidades", alegó Montserrat. En este sentido, consideró de urgencia saber por qué colapsó el sistema eléctrico y qué medidas se han adoptado para evitar que vuelva a ocurrir, ya que "lo único que sabemos es que el dogmatismo ideológico del Gobierno en política energética, le ha llevado a demonizar la energía nuclear mientras abandonaba la seguridad de suministro".

Otra de las cuestiones planteadas por el PP pone el foco en el operador nacional del sistema, Redeia, y los posibles errores de planificación y de respuesta operativa. Desde el PP han recordado que la actual presidenta de la compañía, Beatriz Corredor (exministra de Vivienda del Gobierno socialista) aseguró en 2021 que "no había ningún riesgo de apagón" en España. A la luz de los hechos recientes, la formación pregunta a la Comisión Europea si considera necesario revisar los mecanismos de supervisión sobre los operadores nacionales para evitar que se repitan incidentes similares.

¿Son las nucleares la solución?

También plantea si el cierre progresivo de centrales nucleares previsto por el Gobierno de Pedro Sánchez debería ser revisado para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico en el nuevo mix energético. “Las nucleares no son el problema: son parte de la solución, especialmente en un sistema que aún no está preparado para operar con respaldo exclusivamente renovable.", indicó Montserrat. “Esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de seguridad, de responsabilidad pública y de respeto a los ciudadanos que se han visto afectados”, agregó.

La tercera pregunta subraya los riesgos estructurales derivados de la baja interconexión eléctrica de España con el resto de Europa, una debilidad reconocida desde hace años y que no ha sido corregida. La pregunta señala que España sigue lejos del objetivo del 15 % previsto para 2030. Reclama a la Comisión medidas urgentes para acelerar los proyectos de interconexión, especialmente tras los retrasos en obras clave como las líneas transpirenaicas pospuestas hasta 2035. Advierte que el aislamiento eléctrico peninsular no solo pone en peligro la seguridad del suministro, sino también la integración del mercado energético europeo en un contexto de transición ecológica.

Las preguntas parlamentarias exigen respuesta escrita por parte de la Comisión Europea, que deberá pronunciarse en las próximas semanas sobre los puntos planteados.