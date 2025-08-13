Acceso

Sánchez logra «in extremis» participar telemáticamente en la cumbre de líderes sobre Ucrania

El presidente del Gobierno se quedó fuera de la cumbre organizada por el vicepresidente de Estados Unidos en Washington

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte), en la 8º edición de la Feria del sector de la edificación y la construcción REBUILD. en IFEMA de Madrid, a 24 de abril de 2025, en Madrid (España). El proyecto busca impulsar y agilizar la construcción de vivienda industrializada en España. Este nuevo Perte forma parte del paquete de 12 medidas en materia de vivienda anunciado por el presidente del Gobierno en enero, con el que se busca impulsar la construcción y hacer asequible el acceso a la vivienda, especialmente entre los más jóvenes. 24 ABRIL 2025 Gustavo Valiente / Europa Press 24/04/2025
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.Gustavo Valiente Europa Press
Javier Portillo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, logra «in extremis» participar en la cumbre de líderes sobre Ucrania que se celebra este miércoles, según precisan fuentes gubernamentales. El jefe del Ejecutivo ya se quedó fuera de la cumbre organizada el pasado 9 de agosto por el vicepresidente de Estados Unidos en Londres.

Estas mismas fuentes resaltan que "España ha estado presente desde sus primeros encuentros" en el grupo de países que abordan la invasión rusa de Ucrania. Aunque hasta este mismo miércoles no se ha hecho oficial la participación del jefe del Ejecutivo.

En el encuentro de este miércoles, convocado por el canciller alemán, Friedrich Merz, también estarán el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski. Otros países, como Francia, Reino Unido, Italia, Polonia y Finlandia, además de los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen y António Costa, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, estarán virtualmente.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

