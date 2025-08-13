Sánchez logra «in extremis» participar telemáticamente en la cumbre de líderes sobre Ucrania

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, logra «in extremis» participar en la cumbre de líderes sobre Ucrania que se celebra este miércoles, según precisan fuentes gubernamentales. El jefe del Ejecutivo ya se quedó fuera de la cumbre organizada el pasado 9 de agosto por el vicepresidente de Estados Unidos en Londres.

Estas mismas fuentes resaltan que "España ha estado presente desde sus primeros encuentros" en el grupo de países que abordan la invasión rusa de Ucrania. Aunque hasta este mismo miércoles no se ha hecho oficial la participación del jefe del Ejecutivo.

En el encuentro de este miércoles, convocado por el canciller alemán, Friedrich Merz, también estarán el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski. Otros países, como Francia, Reino Unido, Italia, Polonia y Finlandia, además de los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen y António Costa, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, estarán virtualmente.

