Dolors Montserrat: «Nuestros socios europeos piden a Sánchez transparencia sobre el apagón»

Dolors Montserrat, eurodiputada del PP y recién nombrada secretaria general del PP Europeo, vivió en Valencia el apagón junto a los líderes del principal grupo parlamentario de la Eurocámara. Explica que sus colegas reclaman a España «transparencia» y que temen que el país vuelva a quedarse a oscuras. La Comisión hará una «investigación exhaustiva»: mañana habrá un primer debate en Bruselas.

¿Preocupa en Europa el apagón?

La preocupación en Europa es total y por eso el PP español y el PP Europeo ha forzado un debate este miércoles en el pleno del Parlamento Europeo, porque toda Europa vio como España se quedaba sin luz, con las consecuencias que esto ha tenido para nosotros y para otros socios europeos.

¿Nuestros países vecinos han dejado de fiarse de España?

Han visto lo mismo que todos los españoles hemos visto porque muchos estaban en Valencia. Primero, que Sánchez dijo a los españoles y a Europa que España era el líder global en la transición ecológica. La propia presidenta de Red Eléctrica dijo que nuestro país no sufriría jamás un apagón. Y la ministra Aagesen sostuvo que éramos una superpotencia. Y una semana después, ninguno de los tres ha explicado qué ocurre: ni a los españoles ni a sus socios europeos. No sabemos qué pasó, ni si se puede repetir. Es por lo que nuestros socios piden transparencia. Estamos ante un Gobierno en descomposición. Si no saben qué ocurrió, son un peligro, y si lo saben y callan, una estafa.

¿Qué imagen estamos dando a Europa?

Es lamentable. Si esto hubiese sucedido en otro país, ya tendríamos conocimiento sobre las causas y, sobre todo, dimisiones.

¿Debería haber dimitido ya Beatriz Corredor?

Por supuesto. El único mérito que tiene la presidenta de Red Eléctrica es haber sido ministra del Partido Socialista.

Es un cargo nombrado por afinidad partidista. Ustedes también nombraron al suyo, a José Folgado, en la era de Rajoy.

Sánchez ocupa todas nuestras instituciones y empresas estratégicas. Y ahora, ha habido un apagón histórico y no da la cara ni dimite.

Le pregunto si Red Eléctrica debería estar presidida por una persona independiente.

Sí. Pero el caos no se produjo con un responsable del PP al frente. Se necesita conocimiento y un currículum experimentado y de todo eso carece Beatriz Corredor.

¿En Europa se cree en la teoría del ciberataque?

Europa no va a opinar sobre algo que no conoce. Lo que se nos está pidiendo es saber si está controlado el problema y saber si va a volver a ocurrir. Sánchez está convirtiendo a España en el punto débil de Europa. Lo que ha revelado el apagón es que Red Eléctrica es otro de sus satélites ideológicos.

¿Habría que apostar por aumentar las interconexiones?

Ya figura el aumento de las interconexiones como uno de los compromisos aprobados por la Comisión Europea. Pero de las palabras hay que pasar a los hechos y el Gobierno de Sánchez no ha priorizado nunca la política de interconexión. Y esto es porque Teresa Ribera, entonces ministra, no creía en las interconexiones.

El apagón ha quitado la razón a Teresa Ribera, que fue la primera en España en pulsar el botón del apagado nuclear. ¿Qué dicen ahora en Europa?

Parece que el apagón también la ha apagado a ella. Aagesen es la cara visible del desastre, pero el cerebro del caos no está en Madrid, está en Europa. Todo su discurso sectario se vino abajo en cinco segundos con el apagón. Ribera, en uno de sus últimos actos como ministra en España, dijo que había que cerrar todas las centrales nucleares. Y luego, cuando llega a Europa, aprueba las ayudas de Estado para Bélgica para mantenerlas abiertas. Eso es lo que defendemos nosotros. No han buscado el equilibrio necesario, el mix energético.

Su partido ha prometido una ofensiva en España contra el apagón. Aparte de las peticiones de comparecencia, ¿en qué se traduce?

Lo que yo puedo contarle es la parte que a mi me compete.Hemos registrado una batería de preguntas a la Comisión Europea. Queremos conocer lo que realmente ocurrió. Saber si la Comisión Europea tiene respuestas que los españoles no tienen. Pedimos a la Comisión Europea una investigación exhaustiva sobre el apagón eléctrico y sobre las consecuencias que podría suponer en materia de economía, energía y seguridad, porque Europa no puede permitir que el Gobierno convierta la seguridad y la economía en un experimento ideológico.

¿Ha hablado con Von der Leyen sobre el plan de Sánchez en Defensa?

Sí. En Europa están preocupados porque somos el país que menos invertimos. La Comisión Europea recomienda a los Estados miembros presentar el plan en el Congreso. Pero, ¿cómo va a pasar Sánchez el aumento en Defensa por el Parlamento si tiene ministros y socios que no lo apoyan?

¿Por qué España no solicita la cláusula de escape en Defensa? Hay 16 países que ya lo han solicitado.

Es muy fácil. Son fondos que hay que devolver. Ni siquiera tenemos presupuestos y sus socios no los apoyarán si incluye este aumento. No podríamos devolverlos.