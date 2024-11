SOS Desaparecidos critica a Interior por no utilizar todos los medios para dar una cifra a la opinión pública

SOS DESARECIDOS ha recibido desde el pasado día 29 un total de 3.000 avisos, algunos de ellos repetidos al referirse a la misma persona, y ha subido a su web, una vez verificados los datos que se aportaban, unos 70, de los que una veinte han si desactivados al aparecer las personas muertas y, en tres casos al ser hallados con vida. Algunas de las llamadas eran para pedir información sobre a qué instituciones debían dirigirse y otros asuntos.

Así lo ha manifestado a LA RAZÓN Joaquín Amills, presidente de esta organización, que no ha ahorrado críticas al Ministerio del Interior sobre la opacidad que mantiene sobre este asunto, lo que contribuye a crear el caos y el malestar entre las personas afectadas y la población en general.

En su opinión, el departamento que dirige Marlaska no ha sabido utilizar los medios de los que dispone, que son muchos y, a título de ejemplo, señala que no se entiende por qué, desde el primer momento, no se habilitó un teléfono central con 100 líneas para que las personas afectadas pudieran llamar para comunicar las desapariciones. "Disponen de medios para comprobar los datos que se les facilitan en muy pocas horas y contabilizar de esta manera el número real de personas afectadas por la DANA cuya situación se desconoce".

“Realmente, no tienen la cifra real de desapariciones, aunque si hubieran hecho las cosas bien desde el principio, ya dispondrían de ella y se la podrían facilitar a los afectados y a la opinión pública porque, al no hacerlo, se fomenta el caos y la confusión. Todas las razones que esgrimen para no dar el dato no son nada más que disculpas que no se sostienen”.

SOS DESAPARECIDOS ha recibido llamadas, avisos por las redes sociales, correos, etcétera, incluso desde Latinoamérica. Insiste en que, si desde el Ministerio del Interior se hubieran facilitado los datos desde el primer día, el malestar de la población no sería tan grande.

Tampoco ahorra críticas a la lentitud a la hora de desplegar a las Fuerzas Armadas y que se esté haciendo poco a poco. “Desde el primer día, se debía haber enviado un contingente de miles de soldados equipados con cocinas y hospitales de campaña”.

Por lo que respecta a los bomberos, lo mismo y cita a los de su provincia, Almería, que ha tenido preparados dos grupos en alerta y, al final, no se ha contado con ellos.

