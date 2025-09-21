Sumar se abre a que España no participe en los Juegos Olímpicos si va Israel

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha planteado que el Comité Olímpico Español (COE) pida la exclusión de Israel de los próximos Juegos Olímpicos, previstos para 2028 en Estados Unidos, si continúa con el genocidio en Gaza y abre a la posibilidad de un 'plante' de España y no acudir como medida de presión.

En una entrevista con Europa Press ha dicho que se "pone en la piel" de muchos deportistas, que llevan entrenando para ir a los Juegos y que sus respectivas disciplinas son "su vida", si bien "aspiraría a que estuvieran de acuerdo con que merece la pena plantarse ante un genocidio y que lo hiciera también el COE", para así ser un "ejemplo" a otros países.

Al respecto, ha comentado que se ha demostrado con las protestas propalestinas durante la reciente Vuelta Ciclista a España que esa vía de presión "hace daño" al Gobierno hebreo dirigido por Benjamin Netanyahu.

"Hay que aprovecharlo y, repito, sé el esfuerzo que puede suponer para muchos deportistas, pero la intención es que ellos no compitan sino que acabe el genocidio", ha declarado para explicar que también ese es el objetivo que está en la decisión de RTVE de no participar en el festival de Eurovisión hasta que no se proceda a la expulsión de Israel.

En esta línea, ha defendido que el objetivo tiene que ser "sacar a Israel" de todo evento cultural o deportivo, como pueda ser también el Mundial de fútbol en caso de que se clasifique para esta competición o demandar su veto para los futuros Juegos Olímpicos.

Barbero ha valorado negativamente la posición del Comité Olímpico Internacional (COI) de mantener la presencia de Israel en la próxima edición de las olimpiadas, cuando ese intento de "acabar con todo un pueblo" está justo en las "antípodas" de los valores deportivos.

"A mí me parece incomprensible que una parte del mundo del deporte, en este caso un comité olímpico, intente abstraerse de esta situación y, por tanto, entendemos que esa decisión es incorrecta", ha apostillado para dejar claro que, por su parte, apuestan por seguir presionando para que el COI cambie de criterio.

La dirigente de Sumar también ha reivindicado la posición firme que está manteniendo el Gobierno español ante Netanyahu por su ofensiva en Gaza, plasmada en el paquete de medidas que anunció el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

No obstante, ha subrayado que el siguiente nivel tiene que darse en la esfera internacional para conseguir, por ejemplo, que todos los países europeos rompan relaciones con Israel y que se suspensa el acuerdo comercial entre la UE y el país hebreo.

"Ahora a España le toca abanderar en Europa la lucha contra el genocidio y eso se hace asfixiando cultural y económicamente a Netanyahu. Se hace haciendo que Netanyahu y su gobierno criminal sufra un auténtico apartheid en el mundo", ha asegurado la portavoz de Sumar en el Congreso.

Por otro lado, ha garantizado que el decreto de embargo a la compraventa de armas con Israel se aprobará este martes en Consejo de Ministros y que en ese sentido se ha expresado también en ala socialista. Así, ha garantizado que no habrá más dilación en dicho decreto y que estarán solucionadas las complejidades técnicas a las que aludió la parte del PSOE en el Ejecutivo.

Respecto a la postura del PP respecto de Israel y Gaza, la portavoz parlamentaria ha subrayado que hace tiempo que lleva viendo cómo este partido no solo "pierde el norte", sino que directamente "ha pisoteado la brújula". Y es que ha recriminado que "lo peor de todo" es que parece que la "humanidad del pueblo palestino no les pesa", para acusarles de ser "apoyo" y "voceros" en España de Netanyahu.

A su juicio, ha concluido que el PP están "obsesionados" con las encuestas y con que Vox "no les robe votos", lo que le está llevando a mimetizarse con la formación que lidera Santiago Abascal "a todos los niveles".

Finalmente, Barbero ha exhortado a los populares, que dicen considerarse un partido de Estado, a que se "den cuenta de que lo que está haciendo es el auténtico ridículo y cavando su propia tumba", dado que ser la "marca blanca de Vox" únicamente favorece al partido de Abascal.