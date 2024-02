Sumar indigna a sus socios ante sus planes de expansión

El despliegue territorial de Sumar se aventura complicado en los próximos meses. El partido que busca una implantación territorial combinada entre la fuerza de sus organizaciones socias y la aspiración a ser el partido que tiene como motor a la militancia activa se encuentra con dos territorios donde defienden su arraigo territorial por encima de la marca estatal.

Más Madrid y Compromís son los aliados de Díaz que han levantado la voz en los últimos días ante la alarma de que los de Díaz busquen asentarse en sus respectivas comunidades, donde, estas formaciones entienden que son las fuerzas hegemónicas del espacio alternativo al PSOE. Una reflexión que, sobre todo, llega después del batacazo de Sumar en su primera puesta de largo, en las elecciones gallegas del pasado 18 de febrero. Ante los malos resultados, ambas formaciones apuntaron enseguida a que "la fortaleza organizativa" y el "arraigo territorial" de sus marcas son las fórmulas mágicas para presentarse a las elecciones, competencias de las que todavía adolece Sumar.

Esta semana, Sumar anunció una serie de asambleas en varios territorios del país y es precisamente lo que irritó a sus principales socios. Las asambleas anunciadas en Valencia y Madrid. Se trata de una serie de encuentros de debate previos a la asamblea general que el partido celebrará en Madrid el próximo 23 de marzo. Los actos anunciados sirven para organizar el proceso de estructuración política y organizativa del partido. Desde la formación valenciana expresaron su malestar ante lo que ven como un intento de "competir electoralmente", a pesar de que todas las formaciones firmaron antes de las elecciones de julio no enfrentarse en unos comicios. En el partido valenciano sí reconocen que al no estar integrados formalmente en Sumar -no participarán en la asamblea fundacional-, ellos pueden intentarlo en Valencia, pero, le avisan por la falta de experiencia en el territorio.

El proceso ha sido similar en Madrid, donde el partido también anunció asambleas que han soliviantado al partido de la ministra de Sanidad, Mónica García. Más Madrid siempre ha reivindicado su capacidad en la capital y lo ha demostrado en dos elecciones consecutivas al erigirse como partido de la oposición por encima del PSOE. Fuentes de la formación censuran que hayan empezado con la estrategia de la implantación territorial en comunidades donde ya existe una fuerza hegemónica. En el partido se advierte claramente a Díaz, al diferenciar el proyecto de Sumar, donde ven su fuerza a nivel estatal. Reiteran, además, el apoyo político y organizativo de Más Madrid para el proyecto nacional, mientras reclaman su espacio en la Comunidad. Precisamente, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Berguerot, criticó en sus redes que su partido es el único "consolidado, en crecimiento y que funciona" en la región. Lo propio hizo el portavoz adjunto, Emiliano Delgado, que mandó un aviso a navegantes. "Aquí hay una fuerza arraigada, sin tutelas y con futuro: Más Madrid. Se equivocan quienes confunden la generosidad con la candidez".

La respuesta de Sumar a las reivindicaciones de sus socios son, de momento, tibias. Si bien aseguraron que no habría "competencia electoral", de momento están en aras de hablar con todos los partidos. Ante el espacio que reclaman, dependerá, de "los acuerdos a los que se llegue con cada fuerza política", explican desde el partido. Dependerá de la "relación" por la que opte cada partido con Sumar, y verán cada caso con cada partido y en cada territorio.