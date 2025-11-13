Sumar intenta minimizar las críticas de Sánchez: "Discrepar en democracia es normal"

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y diputado de IU, Enrique Santiago, ha quitado hierro este jueves a las críticas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó este miércoles al socio minoritario de la coalición y le ha recordado que "discrepar en democracia", además de "normal" es "muy sano y muy saludable".

Durante su comparecencia en el Pleno del Congreso, para defenderse de las críticas de la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, Sánchez le avisó de que su "juego" de hacer "como que no están en el Gobierno" cuando sí lo están "no funciona muy bien"

En declaraciones en los pasillos de la Cámara, Santiago ha recordado que PSOE y Sumar son dos fuerzas y ha explicado que al existir competencias diferenciadas por ministerios, "muchas veces, como no es posible construir acuerdos en determinados ministerios, obviamente se impone el criterio del partido que dirige ese ministerio".

El dirigente de IU ha defendido que las discrepancias son inherentes a un Ejecutivo plural. "Puede haber discrepancias y dos fuerzas políticas que son diferentes tienen que manifestar sus discrepancias, lo cual es normal en democracia, muy sano y muy saludable", ha apuntado.

Además, ha dejado claro a la parte socialista del Gabinete que Sumar seguirá expresándolas "si no se pueden construir acuerdos sobre las decisiones importantes de este país".

¿Diálogo con Junts?

Respecto al futuro de la legislatura, Santiago ha puesto en duda que pueda aflorar en el Congreso una mayoría parlamentaria alternativa a la que permitió la investidura de Pedro Sánchez, por lo que confía en el diálogo con Junts, ya que en su opinión ni PP ni Vox "facilitarán lo más mínimo" las aspiraciones de los independentistas.

En todo caso, ha añadido que si Junts quiere formar esa mayoría alternativa ya "conoce los mecanismos parlamentarios que tiene que activar", es decir, sumarse a una moción de censura de la derecha. "De momento eso no parece que sea así", ha apostillado.

Europa Press