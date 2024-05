Sumar y Podemos exigen a Pedro Sánchez que rompa relaciones con Israel

El reconocimiento de Palestina por parte de España, que llegará el próximo martes, se queda ya corto por parte de algunos de los socios del Gobierno.

Sumar y Podemos han exigido al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que rompa relaciones con el Gobierno de Israel, después de que Exteriores haya retirado a la embajadora de Buenos Aires por el choque diplomático con el presidente de Argentina, Javier Milei.

El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, valoró como una buena noticia el reconocimiento de Palestina como Estado, y recordó el “empuje” de Sumar para que esto se llevara a cabo. “Fue una exigencia de Sumar en el acuerdo de gobierno de coalición, que por desgracia, tras el inicio de la masacre en Gaza se ha hecho mucho más urgente”. El portavoz de Yolanda Díaz ha censurado la tardanza en reconocer el estado palestino por parte de España. “España debería haber reconocido ya el estado palestino. No hay nada que explique esta dilación y el drama histórico que requiere ser más rápidos y audaces, que España asuma un rol de vanguardia”, ha valorado.

Sumar pide al Gobierno más medidas ante la situación entre Israel y Gaza. “Ante un genocidio en marcha, esto no es ni mucho menos suficiente”. Errejón pide al presidente del Gobierno que España exija el “cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas de alto el fuego, de entrada de ayuda humanitaria y de reconstrucción de Gaza”. Además, ha pedido “la misma contundencia” con el gobierno de Israel que la demandada contra el gobierno argentino. “Tras la petición de la Corte Penal Internacional de arresto contra el presidente Netanyahu, se hace aún más insostenible para el gobierno español mantener relaciones con el gobierno israelí”, ha sentenciado.

A juicio de Sumar, si bien, “ha tenido sentido” retirar a la embajadora española en Buenos Aires por los insultos al Gobierno”, no se entiende “que no se llame a Madrid a la embajadora en Israel por los insultos de su gobierno a ministros del nuestro, acusándolos de apoyar al terrorismo”, ha advertido. “Si ha tenido sentido retirar a la embajadora en Argentina por los insultos de Milei, ¿cómo no va a tener sentido retirar a nuestra embajadora de Tel Aviv por 35.000 asesinados, 15.000 de ellos niños?", se ha preguntado. Para el partido minoritario de la coalición, “está bien la firmeza con el ultraderechista Milei, pero la coherencia obliga, al menos, a demostrar la misma con el genocida Netanyahu”.

Podemos, por su parte, ha sido muy crítico con el reconocimiento de España al estado palestino. En palabras de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, el reconocimiento “es simbólico” y “no va a servir para lo más importante”, que, según Podemos es “pararle los pies a Netanyahu y que termine el genocidio”. Ha criticado que el presidente del Gobierno no tome el paso de “anunciar la ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado de Israel”. “Cuando no se toman medidas de verdad concretas que sirven para pararle los pies a Netanyahu, estamos mucho más ante un Gobierno que busca el titular que ante uno que quiere tomarse en serio el fin del genocidio", ha censurado.