El Supremo avala el segundo nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la Asociación de Fiscales (AF) contra el segundo nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática en julio del pasado año, después de que el alto tribunal anulara el primero dos meses antes.

La asociación mayoritaria de la carrera fiscal recurrió este segundo nombramiento alegando una supuesta incompatibilidad para el ejercicio del cargo debido a que su marido, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, presidía una fundación, Fibgar, especializada en la defensa de los derechos humanos, por lo que consideraba que su actividad como fiscal de Memoria podía coincidir con actuaciones de la Fundación, incurriendo así en la causa de incompatibilidad que contempla el artículo 58.1 del Estatuto Orgánica del Ministerio Fiscal.

Pero la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza esta alegación y recuerdan que Garzón ya no ostenta ningún cargo en la citada fundación y que su renuncia consta en escritura pública y ha sido aceptada por el Patronato de Fibgar.

Obligación de abstenerse

Aunque el alto tribunal elude pronunciarse sobre una posible abstención sí advierte de que Delgado "no podrá actuar en los casos en los que su cónyuge haya tenido cualquier tipo de intervención profesional", por lo que "deben estar garantizados los mecanismos de sustitución para el correcto funcionamiento de la abstención, porque lo que está en juego es la imparcialidad en el ejercicio de las funciones del Ministerio Fiscal".

La AF también expuso que Delgado no puede ejercer su cargo en el mismo lugar donde ejerce habitualmente su esposa, pero para el Supremo la incompatibilidad expresa del artículo 58.4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal afecta a supuestos en los que el cónyuge se dedica a la abogacía y con unos determinados requisitos, por lo que en su caso "resulta de aplicación el remedio procesal de la abstención, siempre que resulte necesario para salvaguardar la imparcialidad en el ejercicio del cargo".

En todo caso, la Sala señala al respecto que cuando la población de la circunscripción rebasa los 500.000 habitantes, resulta de aplicación el inciso final del artículo 58.4 que impone el deber de abstención como garantía de imparcialidad.

El Tribunal Supremo anuló en mayo de 2024 el primer nombramiento de Delgado como fiscal de Memoria Democrática, seis meses después de que dejara también sin efecto su ascenso a la máxima categoría de la carrera fiscal, como fiscal togada, al advertir "desviación de poder" en su nombramiento para el cargo por parte del fiscal general, Álvaro García Ortiz.