IU tacha de "fuegos artificiales" el bloqueo de Junts a la legislatura y descarta elecciones y moción de censura

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha tachado de "fuegos artificiales" el anuncio de bloqueo de Junts a todas las leyes que presente el Gobierno. En su opinión, la formación catalana solo puede formalizar la ruptura de la legislatura con una moción de censura junto a PP y Vox, algo que a su juicio le llevaría a "autodiluirse" en Cataluña.

"Junts solamente puede traducir materialmente la posición aparente de bloqueo a las leyes y de ruptura de relaciones con el Gobierno si hacen la moción de censura con el PP y Vox. Vamos a dejarnos de fuego artificiales", ha apostillado en declaraciones a los medios en el Congreso con motivo de la presentación de una reforma fiscal que plantea su formación.

Maíllo ha proclamado que la legislatura no se va a acabar ni va a haber elecciones anticipadas pese al movimiento del partido liderado por Carles Puigdemont. Es más, se ha cuestionado si Junts va a ser capaz de votar en contra de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 que aumenten inversiones para Cataluña, como por ejemplo en materia de Rodalies.

El líder de IU ha insistido en que el anuncio de Junts de presentar una enmienda a la totalidad a todos los proyectos legislativos que emanen del Gobierno no modifica "nada" la "dificultad" de sacar adelante leyes en el Congreso, pese a esa escenificación de hacer una oposición 'ex ante' a la acción del Ejecutivo.

"Ellos dicen que van a hacer enmiendas totales a lo que ni siquiera saben que se va a presentar, pues, evidentemente, demostrarán que no hay mucha madurez política en algo en lo que no se sabe qué se va a hacer", ha lanzado Maíllo.

También ha retado a los postconvergentes a explicar a la sociedad catalana su posición de bloqueo, en concreto a sus votantes, y ha prometido que el Gobierno no va a cejar en su voluntad de acabar la legislatura porque ya lleva tiempo lidiando con la "impresibilidad" de las votaciones en las leyes que presenta en la Cámara Baja.