El PP tilda de "vergüenza" que Torres se siente hoy en el Consejo de Ministros pese al informe de la UCO

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha afirmado este martes que es una "vergüenza" que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se haya sentado hoy en la reunión del Consejo de Ministros a pesar de que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya acreditado que en 2020 iba a preparar una cena con el empresario Víctor de Aldama, presunto comisionista del 'caso Koldo'.

"Ángel Víctor Torres hoy no puede seguir siendo ministro del Gobierno de España. Es una vergüenza para España, para el Partido Socialista y para el Gobierno que, desde luego, lleva a la indignación generalizada de la sociedad española. Nadie entiende este ejercicio de resistencia numantina de Pedro Sánchez", ha señalado Tellado en una entrevista en 'El Programa de Ana Rosa' de Telecinco.

De esta manera, el número dos del PP considera que el informe de la UCO demuestra que "Ángel Víctor Torres tiene una relación clarísima y directa" con Aldama, "intermediando por las empresas" para "beneficiarlas". Además, ve "acreditado" que mintió en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' del Senado, una actitud que conlleva "repercusiones penales".

Tellado ha tratado de retratar a Sánchez como un político "acorralado por sus propias miserias" y "por la corrupción de su partido, de su Gobierno y de su familia"; y le ha emplazado a "asumir responsabilidades y convocar elecciones", para garantizar "un ejercicio de limpieza" en la Moncloa de la mano de "un Gobierno honesto, honrado y que se ponga a gobernar".

"Este Gobierno hace mucho tiempo que debió haber pasado la historia, probablemente porque nunca debió haber existido. Pero si Pedro Sánchez se ha atrincherado en el poder después de perder las elecciones del año 23 es porque necesitaba los resortes del Estado para defenderse de las causas judiciales que él ya sabía que le perseguían", ha espetado.

Torres negó cualquier tipo de vínculo con la trama

Era 2 abril de 2024 cuando el ministro canario, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, aseguró que no había tenido ningún contacto con el exasesor Koldo García en lo relativo a la trama de las mascarillas. Algo que el reciente informe de la UCO evidencia que es falso.

"Ni hubo indicaciones a mí, no las hubiera aceptado, ni hubo ninguna orden por mi parte para que se contratara con ninguna empresa en pandemia", aseguró entonces. Unas declaraciones que ahora el documento de la Guardia Civil evidencia que mintió.

En una conversación que data del 1 de julio de 2020, el actual ministro escribió a Koldo para hacerle saber que conocía el motivo por el que el exasesor le estaba contactando: por un problema relacionado con el cobro de las mascarillas -ya entregadas- de la empresa de Aldama y que no cumplían con los requisitos mínimos de calidad.

"Esta noche te llamo", escribió Torres, que al rato le reiteró "tranquilo, que estoy con la responsable de recursos económicos de Sanidad". Unas declaraciones que desmontan la versión que el canario ofreció desde La Moncloa hace ahora más de un año.