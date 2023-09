Xavier Trias acusa al PSOE de estar "detrás" del golpe de Estado del 23F

Directo y sin miramiento alguno, el líder de TriasxBCN, Xavier Trias, ha acusado este lunes al PSOE de estar "detrás" del golpe de Estado del 23F. "Hubo un golpe de Estado el 23F. Nadie se puede creer que esto fue un golpe de Estado del señor Tejero. A lo mejor aún hay algunos inocentes que se creen esto", ha asegurado el dirigente político en una entrevista en Ser Cataluña. Y todo a raíz de preguntarle si el Rey estaba detrás del golpe de Estado.

"Se terminó el 23F, se cambió el gobierno, y ¿qué es lo primero que hizo el PSOE? La Loapa", ha reprochado Trias, en alusión a Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (Loapa). O lo que es lo mismo, el PSOE planteó un golpe de Estado para frenar el desarrollo autonómico.

Sin embargo, el dirigente catalán ha eludido mencionar a Felipe González y si el expresidente socialista era conocedor del golpe de Estado. Pese a ello, ha relatado que en una comida que ambos compartieron con el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y el empresario Pere Duran Farell, mostró una buena actitud en relación a la normalización lingüística: "Siempre, en todas las cosas, hay claroscuros".

El dirigente catalán ha dado por hecho que iban a criticar sus declaraciones y las achacarán al hecho de ser mayor. Y no iba desencaminado, ya que estas palabras no han gustado nada al PSOE ni al Ejecutivo. El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones, Félix Bolaños, ha dicho que no ve "ninguna base histórica ni fáctica" en la acusación del líder de TriasxBCN, aunque respeta la figura política de Trias.

Por su parte, el diputado del PSC y secretario primero de la Mesa del Parlament, Ferran Pedret, ha tachado de "infamia" la acusación del líder catalán. "Socialistas que corrieron a ocultar o destruir las fichas de militantes, con el recuerdo bien fresco del 1973 chileno. Otros que se presentaron en los Ayuntamientos para defenderlos", ha sostenido Pedret sobre el golpe de Estado del 23F, en el que también ha asegurado que hubo abuelos que se ofrecían a recoger a los niños de los militantes.

También los comunes han llamado al orden a Trias. El portavoz de Catalunya En Comú, Joan Mena, ha pedido al líder de JxCat en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, que "rectifique" sus palabras sobre el 23-F, ya que "están fuera de lugar".