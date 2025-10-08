El Tribunal Constitucional blinda la amnistía frente al recurso del Supremo: la avala e incorpora la malversación

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado el grueso de las objeciones planteadas en la cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo sobre la aplicación de la Ley de Amnistía, al tiempo que ha avalado incluir la malversación en la norma, tal y como ha informado la Agencia EFE.

De esta manera, la decisión del Constitucional ha logrado salir adelante con los votos favorables del bloque progresista y el rechazo de los magistrados conservadores, donde se incluyen Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa.

(Noticia en ampliación)