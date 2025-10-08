Chivite sabia de las irregularidades que había cuando adjudicó las obras de Belate

Ha quedado “probado” que el consejero de Economía y Hacienda “conocía las discrepancias y las objeciones de los técnicos de la mesa de contratación para adjudicar las obras de Belate, como finalmente se llevó a cabo pese a las advertencias de ilegalidad, según denuncia Unión del Pueblo Navarro (UPN).

“El consejero ha avalado y reconocido el contenido de los mails publicados en los que el interventor delegado del departamento de Cohesión Territorial y el interventor general del Gobierno hablan del asunto y mencionan su conocimiento por parte de Arasti (el consejero)”. Con ello, sostiene, “ha alimentado las sospechas de posible corrupción, ya que ya nadie se cree que miembros del gobierno con la presidenta Chivite a la cabeza no eran conocedores de lo que sucedía y, sin embargo, se acabó adjudicando a Cerdán la mayor obra pública de Navarra de los últimos diez años”.

“Este reconocimiento evidencia que hay razones fundadas de sobra para que comparezca en la comisión de investigación y desacredita los argumentos y la cerrazón de los partidos que sostienen al gobierno par impedir que sea citado a la misma”, señalan. “¿Qué excusa pondrán ahora? ¿Continuarán con este teatrillo?”, se preguntan.

Además, han preguntado a Arasti “si ha intervenido para seleccionar los correos antes de que se envíen a la comisión de investigación tras sus afirmaciones en las que lo da a entender. ¿Esa es la transparencia de la que presume el gobierno? ¿Hay correos que no se han autorizado? ¿Por qué motivos?”. Finalmente, han criticado que “el Gobierno ha vuelto a mentir cuando el consejero ha defendido que se excepcionara al presidente de la mesa de contratación de Belate para que continuara trabajando pese a haber alcanzado la edad de jubilación porque no había personal cualificado”. “Las mentiras repetidas una y otra vez no se acaban convirtiendo en verdad”,