La UCO confirma que la asesora de Moncloa se encargó de los patrocinios de la cátedra de Begoña Gómez

Álvarez se encargó de llevar a término los convenios de colaboración de empresas como Google e Indra, tal y como reflejan los mails que se cruzó con Doadrio

VÍDEO: Fiscalía y defensa de Begoña Gómez piden archivar la pieza de malversación
El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) del "caso Begoña Gómez" pone de manifiesto que la asesora de Moncloa Cristina Álvarez estaba al corriente de todas las gestiones relativas a los patrocinios de la cátedra que codirigía la esposa de Pedro Sánchez en la Universidad Complutense pues tanto el vicerrector Juan Carlos Doadrio como la propia mujer del presidente del Gobierno le ponen en copia de los correos que intercambian de manera habitual.

Así, por ejemplo, el 5 de septiembre de 2022 Indra pregunta a Gómez por el estado de la firma del convenio, "reenviándose esa comunicación al día siguiente a Álvarez". Solo unos minutos después, la asesora de Moncloa se dirige al interlocutor en Indra "informándole de que la adenda quedó pendiente de una firma a consecuencia de un error material, de modo que le solicita la rectificación e inicio de un nuevo proceso de firma".

A los agentes les llama la atención que Álvarez "hace alusión a una conversación telefónica que habrían mantenido previamente", aportando además "su número de teléfono móvil como dato de contacto". Una comunicación en la que, como suele ser habitual la asesora de Moncloa "mantiene a Gómez en copia".

"Tal como hemos hablado telefónicamente, y tras el periodo de vacaciones de la Universidad, hoy me informan, que una de las personas que quedaba por firmar, no puede porque uno de los apellidos está erróneo", escribe Álvarez en ese correo electrónico, en el que solicita a Indra que lo corrija para volver a "enviar junto con vuestra firma de nuevo".

Y desde ese momento, reseña la UCO, "se cruzan entre ambos varios correos electrónicos acerca del estado de la firma del documento" (los días 8 y 15 de septiembre de ese mismo año), "incluyéndose en copia" a Begoña Gómez por parte de Álvarez en el último de ellos, "así como a Doadrio en copia oculta".

El hecho de que Álvarez era la interlocutora habitual de Indra para los trámites relacionados con la cátedra lo demuestra que un día más tarde se le remite otro correo sobre este asunto una vez firmada la nueva adenda. "Hola Cristina. Espero estés bien. Anexo la adenda con la corrección y firmada. Agradezco mucho vuestra ayuda para firmarla a la brevedad posible Mil gracias".

