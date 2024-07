El veto a Israel en Latinoamérica, una oportunidad para la industria de defensa española

La guerra de Gaza está pasando factura a las empresas israelíes en Latinoamérica. Países como Chile y Colombia han vetado a las compañías hebreas en sus grandes ferias de defensa e incluso, en el caso colombiano, han anunciado la suspensión de la compra de armas y sistemas israelíes. Ante esta situación, otros países intentan ganar posiciones y ocupar ese vacío. Es el caso de la industria de defensa española con una importante presencia en la región que no siempre se ha traducido en pedidos.

Chile ha sido el último país en abrir el debate sobre la compra de armamento a Israel. Su embajador en España, Javier Velasco, se llevó un tirón de orejas hace unas semanas por parte de su presidente, Gabriel Boric, por hacer declaraciones sobre las políticas de adquisición militar del país sudamericano en un foro económico en Madrid. El diplomático motivó a las compañías de tecnología y defensa españolas a mirar con atención hacia al mercado chileno a partir del distanciamiento existente entre Chile e Israel por el conflicto en Gaza. Velasco dijo que "si bien ha sido durísimo tener que solicitarle a Israel que se abstenga de asistir a una feria como Fidae, donde tantas relaciones se tejen, también es una oportunidad para otros socios”. Y destacó que esta coyuntura se traduce en una gran posibilidad para que España se afiance como socio en materia de Defensa.

Es que la industria de defensa española ya tiene recorrido en suelo chileno. Como bien recopila el periodista y corresponsal de Infodefensa en Chile, Nicolás García, Airbus Defence and Space es un referente con sus aeronaves de transporte C-212 y CN-235 en el Ejército y Fuerza Aérea, y con el avión de exploración aeromarítima y de lucha antisubmarina C295 Persuader en la Armada de Chile, equipado con el Sistema Procesador Acústico de Sonoboyas (SPAS) de SAES.

En los últimos años, Indra también ha colocado radares de control de tráfico aéreo y servicios de mantenimiento asociado a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Por su parte, Navantia es dueña del 50 % de la propiedad de la empresa Sociber, que tiene un dique flotante en Valparaíso.En lo que respecta al sector naval, IbercisaDeckMachinery recibió un contrato en 2018 para la producción de la maquinaria de cubierta del rompehielos AGB-46 Almirante Viel. En la misma línea, Alconza suministró dos generadores síncronos de 5.040 kVA, dos generadores síncronos de 2.030 kVA , dos motores de propulsión asíncronos horizontales de 4.500 kW y un motor vertical asíncrono de 2.000 kW.

A principios de 2023, Fernández Jove se hizo de un contrato para suministrar el sistema de control de válvulas de los dos buques multipropósito que construye Asmar en Talcahuano. El astillero chileno también firmó en octubre del año pasado un contrato con la empresa gallega Gabadi para el paquete de acomodaciones de esas dos unidades.

Por su parte, Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae) de Chile y SDLE de España suscribieron en marzo del 2023 un acuerdo de colaboración de tres años por el suministro de repuestos, reparación de grupos motopropulsores y formación en el mantenimiento de las plataformas Leopard 2A4, Marder 1A3 y M109.

Sin embargo, las declaraciones de Velasco en el foro Gestión de marcas ante entornos complejos geopolíticos y económicos, organizado por MSH Global en el Círculo de Bellas Artes en Madrid no cayeron de la mejor forma en las altas esferas del país andino. El presidente Boricconfirmó que desde el Gobierno se ha "llamado al orden" al embajador, y el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, señaló que se le ha solicitado a Velasco un informe sobre las declaraciones en el foro de la capital de mediados de junio.

Por otro lado, el general (r) Ricardo Martínez, comandante en jefe del Ejército entre 2018 y 2022, señaló que “si el embajador de Chile en España ha hecho una intervención que involucra materias de defensa, es pertinente pensar que lo realizó con pleno conocimiento del Gobierno". Pero indicó que, de no ser así, sería algo muy delicado para la seguridad nacional.

Martínez también remarcó que, si bien la institución "incrementó notoriamente sus niveles de cooperación con la industria militar española a partir del 2018, un proveedor tan importante como Israel —potencia militar y tecnológica mundial— no es reemplazable en el corto y mediano plazo para Chile”.

El subsecretario de Defensa Nacional de Chile, Ricardo Montero, afirmó que el país mantiene vigente la relación comercial militar con Israel y que —a pesar de los últimos contratiempos— no existe un cambio en materia de intercambio de Defensa. El funcionario indicó que retirar la invitación a Fidae a las empresas israelíes fue una decisión del Gobierno de Chile a propósito de una contingencia descrita por todos los órganos de las Naciones Unidas, pero instó a tratar de no sacar provecho de esa situación para marcar el mapa de la política de defensa nacional.

Pero lo cierto es que, justamente durante la visita a Chile del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el primer mandatario chileno marcó su posición y dijo: “Lo que está sucediendo en Gaza es inaceptable, y no me parece ni prudente ni coherente que empresas israelíes expongan armamento en Chile en estas condiciones. Yo defiendo principios y me siento orgulloso de hacerlo”. A propósito de esto, Israel retiró a su agregado de defensa y Fuerzas Armadas en Santiago, el coronel Amit Guy (Ejército).Por su parte, el embajador Gil Artzelicalificó el desaire hacia las empresas israelíes como “lamentable”. Y señaló: “Desde mi llegada a Chile solo he visto gestos negativos hacia Israel”.

El caso Colombia

A fines de febrero de este año, el presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció la suspensión de la compra de armas y sistemas de Defensa a Israel a través de su cuenta en la red X (antes Twitter). En este contexto, las compañías españolas buscan cobrar mayor envergadura en la región.

De tal forma, compañías como Airbus, Escribano Mechanical & Engineering; Tecnobit; Hisdesat y Star Defence Logictics & Engineering (SDLE) toman la ventaja y encuentran terreno fértil para colocar sus productos.España también se acerca a través de visitas de los altos oficiales españoles y mediante acuerdos industriales entre empresas de ambos países. Un claro ejemplo de esto es la línea de radares de Codaltec (Tader y Sinder) creados con la asistencia tecnología de Indra, y que ya son empleados por la Fuerza Aérea de Colombia.

A propósito de esto, en el marco del gran salón de la Defensa colombiano celebrado en diciembre pasado en Bogotá, el general de brigada y jefe de la Oficaex, César Sáenz de Santamaría, puso de manifiesto el interés de España por mantener relaciones cercanas en materia de defensa con Colombia.En su momento —en noviembre pasado—Bolivia también anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con el país hebreo, y México y Argentina sumaron comunicados de repudio para con el gobierno de Netanyahu.

El hecho es que, si bien América Latina mira con recelo el accionar de Israel en Gaza y esto repercute de alguna forma en las relaciones comerciales con las empresas hebreas, los expertos entienden que se trata de algo temporal y que, además de esto, existe una brecha tecnológica irreductible entre los israelíes y —por ejemplo— la industria de Defensa española. El exdirector en inteligencia de la Armada de Chile, contraalmirante Óscar Aranda, se refirió a esto e hizo hincapié en que España e Israel son proveedores de sistemas de armas, pero en segmentos muy distintos. "Son nichos tecnológicos diferentes. España fabrica portaaviones, pero no fabrica los sistemas de misiles con los que cuenta Israel para interceptar los cohetes que lanzan los terroristas en los ataques. Difícilmente pueda España sustituir a Israel", aseguró.