Las víctimas españolas del Polisario esperan ser escuchadas en el congreso que se celebrará en Rabat en diciembre

Las víctimas africanas de los actos terroristas cometidos por el Polisario tendrán la oportunidad de presentar sus reivindicaciones los días 2 y 3 de diciembre de 2025 en Rabat, en la primera Conferencia sobre Víctimas del Terrorismo en ese continente. Así lo anuncian medios marroquíes, que no citan a las víctimas españolas causadas por el grupo saharaui, hasta 300, pese a ser cometidas en tierras y aguas africanas, aunque se da como seguro que no serán excluidas de este importante evento que les puede dar voz tanto a ellas como a sus familiares. Hay que tener en cuenta que la conferencia cuenta con el respaldo de la ONU, Irak y la propia España.

La conferencia "marcará un punto de inflexión en el enfoque internacional de apoyo a las víctimas en el continente", ha manifestado el ministro de asuntos exteriores de Marruecos, Naser Bourita.

Recuerdan los citados medios que entre las víctimas del Polisario hay también "soldados de las Fuerzas Armadas Reales (FAR) y también mauritanos, sin que las organizaciones de derechos humanos hayan examinado seriamente sus casos. Marruecos alberga la sede de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo y el Entrenamiento en África desde el 15 de diciembre de 2021.

.