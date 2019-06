Vox se querella contra Zapatero por colaborar con ETA

El líder de Vox, Santiago Abascal, junto al secretario general del partido, Javier Ortega Smith, el portavoz Iván Espinosa de los Monteros y Macarena Olano anunció en rueda de prensa del Congreso que su partido, el único acto de homenaje que hará hoy a las víctimas es “que se haga justicia”. Por ello anunció que han interpuesto en la Audiencia Nacional una querella criminal contra el que fue presidente del Gobierno y “actúa como abogado de Junqueras”, José Luis Rodríguez Zapatero por “colaboración terrorista, revelación de secretos y la omisión de perseguir delitos”. La querella está basada en los papeles de ETA y reiteró que no acudirán al homenaje institucional que se hace en el hemiciclo de la Cámara Baja junto a ERC y demás partidos independentistas y a que había dicho Bildu que asistiría a la foto. Abascal indicó que sólo le habían manifestado a la Asociación de Víctimas del Terrorismo su decisión de no acudir porque “nosotros tenemos que ser leales a nuestros planteamientos”. Según indicó el líder de Vox “este homenaje institucional se ha venido convirtiendo en una coartada para el blanqueamiento de ETA y del desarrollo y proceso de negociación entre el Estado español y ETA” algo que según destacó ha contribuido a que EH Bildu, el brazo político de la banda terrorista “esté en las instituciones sin que nunca haya condenado los crímenes”, que además, dijo “ha significado que existan cientos de crímenes sin resolver sin que colaboren los presos de la banda; que ha contribuido a que produjeran homenajes a los etarras excarcelados a pesar de que el Código Penal prohíbe los actos de exaltación” y que además, subrayó “significó el fin de la doctrina Parot por manejos en Estrasburgo, y la legalización de Bildu por una sentencia politizada así como la aprobación en Navarra y País Vasco de ley de abusos policiales que pretende crear una equiparación entre víctimas y verdugos”.

Para Vox el homenaje de hoy es una “coartada” para el blanqueamiento de la banda terrorista de los que Pedro Sánchez necesita los votos en el Congreso y en Navarra aunque sea por abstención. Asimismo, el líder de Vox denunció la entrevista que la televisión pública hizo a Otegi y anunció que están estudiando qué medidas van a tomar al respecto porque, consideró que “no se puede dar voz a alguien que está inhabilitado y cumpliendo condena”. Abascal no quiso desviar la atención del anunció que estaba haciendo contra Zapatero e indicó que, aunque el gobierno de Rajoy contribuyó a que ese proceso continuara, lo que denuncia Vox son “actos concretos como el de alertar que se iban a producir detenciones en suelo francés” y subrayó que quieren distinguir eso y por ello la querella no es extensible a otros presidentes del gobierno. Asimismo, garantizó que su formación “combatirá con todas sus fuerzas” estas cosas. Y adelantó que, ante una investidura de Sánchez, Vox no podría dar su apoyo ni abstenerse ya que “estamos responsabilizando al PSOE de un acercamiento a ETA” y los de Abascal “nunca podríamos contribuir” a colaborar en eso.