Yolanda Díaz no sabe si va a ser ministra y deja la continuidad de Irene Montero en Igualdad en manos de Pedro Sánchez

La negociación de las carteras del futuro ejecutivo de coalición todavía está lejana. Tan lejana que la propia vicepresidenta segunda del gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, no sabe si va a ser ministra si se reedita el Ejecutivo entre el PSOE y Sumar. Así lo ha confirmado la también ministra de Trabajo este miércoles en una entrevista en "El Matí de Catalunya Ràdio".

La vicepresidenta ha contestado así cuando se le preguntaba por si la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, debe continuar al frente de la cartera de Igualdad en un hipotético gobierno progresista. La vicepresidenta ha preguntado al periodista si ella va a ser ministra. “¿Usted sabe si yo voy a a ser ministra? Yo no lo sé. Lo va a saber Pedro Sánchez", ha contestado contundentemente. Díaz ha tratado así de obviar la demanda de los morados e incluso, ha puesto en manos del líder socialista el peso de la decisión sobre si Irene Montero continuará o no al frente de Igualdad. “Hay que respetar a los presidentes del Gobierno. Le compete al presidente del Gobierno hacer un diseño compartido después de tener un programa, que no tenemos”.

Precisamente, los morados han hecho públicas sus propuestas al PSOE y a Sumar de cara a la negociación de la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Entre ellas incluyen como “imprescindible” la demanda de que la número dos de Podemos continúe ejerciendo como ministra de Igualdad. Según el partido de Ione Belarra, la “garantía” de que los avances “se puedan llevar a cabo de forma efectiva” pasan porque el Ministerio de igualdad encabezado por Montero “continúe el camino emprendido en esta legislatura”.

Sumar lleva esta semana evitando comprometerse con las propuestas presentadas por los morados para negociar con el PSOE. Ahora, es la propia vicepresidenta la que se inhibe y deja en manos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la continuidad de la número dos de Podemos al frente de Igualdad.

Según la vicepresidenta, de momento no hay una negociación sobre las carteras del Ejecutivo. "Estamos negociando y lejos". Día ha puesto el acento en “formar parte de un gobierno para que los trabajadores sigan recuperando derechos” y ha confesado que no se está hablando “de personas”.

Díaz, a la vez, ha sacado músculo de la negociación que se está llevando entre el equipo del PSOE y de Sumar para llegar a un acuerdo programático para el futuro gobierno de coalición. "Le doy las gracias al equipo negociador de Sumar que lidera Nacho Álvarez y al del PSOE con María Jesús montero. Llevamos desde casi la semana siguiente de las elecciones negociando para tener un país mejor”, ha reflexionado. Justo en un momento en el que los morados han reclamado su peso en estas conversaciones y negociar con "autonomía política" con los socialistas la posibilidad de reeditar un gobierno de coalición.

En cuanto al estreno de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados de esta misma semana, la vicepresidenta ha celebrado su implantación pero ha confesado que ella se dirigirá al Pleno en castellano "por respeto". Usará el gallego solo si le interpelan en su lengua materna. "Soy vicepresidenta en funciones y voy a hacerlo en castellano. Si me interpelan en mi lengua materna, en gallego, responderé en gallego, como creo que tengo que hacer", ha asegurado.

En cuanto a las negociaciones para superar una futura investidura de Pedro Sánchez si la de Alberto Núñez Feijóo de la próxima semana fracasa, la vicepresidenta en funciones ha asegurado que tras este Pleno acudirá a Cataluña y se reunirá con agentes sociales, económicos y con el mudo cultural. "Me trasladaré a Cataluña y tendré encuentros, todos y cada uno de ellos, para hacer lo que tenemos que hacer".