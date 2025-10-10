El PP da por zanjado el debate del aborto: «La postura la fija Feijóo»

«No vamos a permitir que Sánchez intente enredar». Sin rodeos, ni matices. El Partido Popular apoya el derecho al aborto. Y Alberto Núñez Feijóo ha asumido un compromiso de gobierno: «Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes».

Lo aclaró este jueves a través de una carta publicada en su cuenta de X, con la que buscaba fagocitar el intento del Gobierno de estirar «una polémica artificial», según apunta su entorno a LA RAZÓN. «Porque esa ley es nacional y la postura la fija el partido a nivel nacional». Es decir, Génova. «Y lleva tiempo fijada».

Desde hace días, el Gobierno difunde la teoría de que las comunidades dirigidas por el PP vetan el derecho al aborto y no cumplen con el registro de objetores. Ayer, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, defendió que los médicos pueden decidir si practican o no la interrupción del embarazo. Y añadió: «Váyanse a otro lado a abortar». Una frase que encendió a la izquierda. Enseguida, Sánchez habló de «volver 50 años atrás».

Pero el líder popular salió al paso con una publicación en la que reprochaba a su rival la utilización de «causas superadas y banderas morales para enfrentar a la sociedad». Núñez Feijóo dio un golpe encima de la mesa después de varios días de un enredo que comenzó en el Ayuntamiento de Madrid, porque el alcalde, José Luis Martínez Almeida, aprobó una moción de Vox para informar a las mujeres que quieren abortar del «síndrome postaborto».

A pesar de que en menos de 24 horas corrigió su postura, la Moncloa se apresuró a izar la bandera del feminismo para cicatrizar sus heridas entre las mujeres –la sordidez de la corrupción, los fallos de las pulseras telemáticas para agresores– y abrir un boquete en el PP.

Con la declaración de Ayuso en la Asamblea, Sánchez volvió a la carga. Incluso anunció una batalla en el Constitucional. Pero Feijóo dio por zanjado el debate y cargó contra su rival: «Volver 50 años atrás es meter miedo a la gente con bulos sobre falsas prohibiciones del aborto y no hacer nada por las miles de mujeres que hoy quieren tener un hijo y no pueden, entre otras cosas porque un Gobierno corrupto se ha gastado el dinero en prostitución en lugar de ayudar a los jóvenes a prosperar y a poder construir una familia».

La Comunidad de Madrid desmiente a Sánchez

Además, fuentes de la Comunidad de Madrid aseguran a este diario que no hay ninguna prohibición, que todo obedece a una «manipulación» interesada por parte de la izquierda. «De hecho es una de las regiones donde más se practican sin ninguna prohibición ni problema. En 2024 un total de 20.883 abortos: 57 diarios de media, 2 cada hora. Cerca del 20% de toda España».

Es más, aseguran, «a Madrid vienen mujeres de otras regiones a abortar». Al respecto, destacan que donde las mujeres sí tienen problemas para abortar en la sanidad pública es en Ceuta y Melilla, donde los hospitales dependen directamente de la gestión del Ministerio de Sanidad, que encabeza Mónica García. «Se derivan a todos a la península. Es la mayor hipocresía». En su carta, Feijóo criticó a Sánchez por generar alarma sobre una ficción: «Acorralado por la corrupción y por su falta de rumbo, recurre a maniobras desesperadas para sobrevivir unos meses más».