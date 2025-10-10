El PP pide explicaciones a Bolaños por las notas de la fiscal de Madrid sobre Begoña Gómez

Varios medios, entre ellos LA RAZÓN, publicaron ayer la última revelación de la UCO: unas notas de la fiscal de Madrid sobre Begoña Gómez un mes antes de que fuera imputada. Una información que ha llevado al Partido Popular a exigir la comparecencia de Félix Bolaños, ministro de Justicia.

“Son muchas las preguntas que tiene que responder”, asegura la cúpula popular en un comunicado. Algunas de ellas: “¿Conocía esta fiscal las investigaciones sobre Gómez? ¿Recibió órdenes de su superior para informar a la mujer del presidente del Gobierno sobre estas investigaciones? ¿Compartió la fiscal información confidencial con la mujer del presidente del Gobierno o simplemente le dio pautas para que no la pillasen? ¿Estas anotaciones explican la insistencia de la Fiscalía por cerrar este caso?”.

El PP recuerda que se trata de “la misma fiscal que, junto con su jefe, hoy procesado, se atrevió a bromear con añadir un poco de cianuro a la nota de prensa de la Fiscalía contra un particular”.

Esto, añade la formación, “significa que, mientras el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se encaminaba hacia el banquillo de los acusados en el Supremo, su subordinada pudo mantener contactos con Begoña Gómez... un mes antes de su imputación”.

De confirmarse este hecho, denuncia el PP: “Estaríamos ante un nuevo y preocupante episodio de la degradación ética y democrática a la que está sometiendo Pedro Sánchez a nuestro país”. En la nota remitida a los medios, el equipo de Alberto Núñez Feijóo lamenta la politización del Ministerio Público: “Ya sabemos que, con Sánchez, la Fiscalía se dedica a perseguir a adversarios políticos”.

La incógnita, ahora, es si además “está para ayudar a tapar los delitos de la mujer del presidente del Gobierno”. El PP insiste en que “España necesita recuperar la confianza en el Estado de derecho y que el Gobierno deje de manosear las instituciones”.