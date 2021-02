“Separarme de mi hijo recién nacido para seguir trabajando lo sentí profundamente antinatural”

Casilda Finat Martinez-Costa es una de las muchas llamadas “influencers” de Instagram que han hecho de la red social su mejor manera para obtener ingresos de una manera divertida pero, a diferencia de la gran mayoría, ella lo que promociona son sus productos, lo que ella llama “mis joyitas”. Cuando la descubrí en sus stories lo primero que me sorprendió fue su forma de hablar, muy rápido, con un tono muy característico en ella que la hace inconfundible y todo en diminutivo (collarcito, pendientito, jugosito... ). Es algo muy común en todas en ellas, así como frases estilo mirad que monada, no puede ser más bonito, es la pera, no me puede gustar más.... Sin embargo a base de verla descubrí que en nada se parece al resto: es fresca, dinámica, única, no imita a nadie, no presume de nada, se dedica única y exclusivamente a hacer de manera incansable publicidad de lo que vende, es tremendamente sincera y tiene un punto payaso que, para qué engañarnos, le sale de natural haciendo que sea todavía más querida. Muy celosa de su vida privada sabemos que está casada porque lo ha dicho pero desconocemos la cara de su marido porque, como ella dice muchas veces “a él le horroriza salir en redes”. Lo mismo pasa con sus hijos pequeños a los que saca pero sin enseñar su rostro aunque sí sus voces. De hecho, no son pocas las stories que hace con ellos subidos a su espalda , que le mueven el móvil y ella ni se inmuta.

Al contrario que muchas que se dedican a lo mismo, enseña la ropa que lleva pero no diseños imposibles económicamente hablando para la gran mayoría, es muy de Primark (sí, como lo leen), Bershka y en general cuenta a sus seguidoras los chollos que va encontrando por ahí. Conocerla es quererla, como dice ella “a niveles superiores”. Su naturalidad, nada impostada, hace que sea muy querida y seguida en redes. Y pasito a pasito y lo que empezó siendo algo más lúdico que empresarial, se ha convertido en un negocio que marcha sobre ruedas con varias tiendas físicas abiertas y en marcha una nueva, gracias a su incansable trabajo y forma de ser. Lo cual, en los tiempos que corren, no deja de tener su mérito.

-¿Cómo se llama su negocio y a qué se dedica?

-Casilda Finat Mc, tengo 6 tiendas físicas de joyitas de plata y bronce bañado en oro. Últimamente he incorporado muchos diseños en acero ya que duran más y también vendo online. Tres en Madrid, una en Sevilla, Oviedo y Barcelona. Pronto abriremos una nueva en Valencia.

-¿Cuándo empezó con esta aventura?

-Empecé vendiendo a mis amigas y en mercadillos en el año 2012 pero hasta 2016 no abrí mi primera tienda física.

-¿Cuántos empleados son ahora mismo en la empresa?

-Somos 13 y hemos conseguido mantener todos los puestos después del Covid e incluso crear nuevos.

- Cuando empezó, ¿tuvo que pedir dinero a amigos, familia o préstamos?

-Lo únicos prestamos que he tenido fueron 1000 euros que le pedí a mis padres cuando empecé y algún que otro préstamo más que le pedí a mi marido, por aquél entonces novio. Les debo mucho tanto a ellos como a mi hermana que siempre ha sido mi mayor apoyo a nivel laboral en todos los sentidos. Los préstamos se los devolví ese mismo año y no les volví a pedir, ¡todo sea dicho!

-¿Qué nos cuenta de sus hijos?

-Tengo dos niños. Alvarito de 5 y Santiago de 2 y son el sentido de mi vida.

-¿Cómo es su día a día laboral? ¿Cómo se organiza? ¿lleva o no a los niños al colegio o los recoge?

-Me despierto sobre las 8, a las 9 llevo a mi hijo mayor al colegio a veces lo hace mi marido. La verdad es que nos turnamos y cada día es una historia diferente. Un día tengo que pasar por las tiendas, otro hacer fotos o grabar un vídeo, otros irme de viaje, reunirme con alguien o simplemente trabajar desde casa que también lo hago mucho, diseñando, comprando cosas para las nuevas tiendas, hablando con los fabricantes y mil cosas más.. casi siempre como en casa con Álvaro, mi marido y así estoy también con Santi (e pequeño), excepto algún día que intento ir a ver a mi abuela o como con mi hermana o alguna amiga que no haya visto hace mucho, pero desde navidad lo he dejado de hacer por el COVID, en general soy súper casera. A las 4 siempre recojo a mi hijo del colegio. El resto del día casi siempre lo paso en casa medio trabajando, excepto tres días que salgo a entrenar una hora, y así estoy a ratos con los niños. Es verdad que el rato que estoy más dedicada a ellos para jugar es justo antes y después de cenar.

-¿Cómo se organiza en el día a día para trabajar? ¿Necesita ayuda?

-Sí, claro, siempre tengo a alguna chica maravillosa en casa ayudándome. No podría estar sin ellas, para mí son como de la familia y los niños también las adoran.

-¿Cree que las PYMES o autónomos son las grandes perjudicadas en cuestiones impositivas?

-Pues no soy una gran entendida en el tema porque no soy la que lleva esos temas directamente en mi empresa pero siempre me han parecido altísimos y desproporcionados.

-El hecho de ser madre, ¿le aporta mayor empuje que antes de serlo a la hora de trabajar?

-Creo que la maternidad de alguna forma te hace más resolutiva ya que no te queda otra que aprender a administrarte el tiempo de la mejor manera posible. Además, te da madurez y garra. Salir rápido de los embolados y a trabajar bajo presión son el pan de cada día.

-¿Cree que las mujeres que trabajan siguen teniendo doble carga con respecto a los hombres?

Si tienes hijos y una casa de la que ocuparte y, como solía pasar antiguamente tu hombre no ayuda en nada, desde luego tendrá no doble, sino triple carga. Pero por suerte a día de hoy los hombres se van dando cuenta de que la única forma de tener una vida familiar equilibrada y feliz es dividir las tareas y las responsabilidades de la casa y de los hijos, ya que lo contrario por norma general acaba siendo insostenible y tiene mal final. Aun así tengo claro que la carga de las mujeres con familias siempre será un poco mas pesada,

-¿Se ha sentido alguna vez discriminada por ser mujer? ¿Y por ser madre?

-¿Discriminada por ser mujer? Podría decir que nunca lo suficiente para amedrentarme o que eso fuese una razón para pararme los pies así que supongo que no demasiado. Y por ser madre lo único que me he sentido siempre es orgullosa. Poco ayudada tal vez, discriminada jamás.

-¿Cree que la maternidad está poco protegida en España?

-Con mi primer hijo lo pasé fatal como autónoma teniendo que separarme de él tan pronto pues era la única forma que tenia de que mi negocio siguiese adelante. Desde lo más profundo lo sentía como algo anti natural.

-¿Qué le gustaría que se modificase?

-Creo que las mujeres autónomas deberíamos tener más ayudas postparto y siempre envidié esos países en que las bajas de maternidad eran el doble que las nuestras.

-¿Qué opina de la “conciliación”?

-Que es difícil de conseguir

-¿Disfrutó de su baja por maternidad o no le quedó más remedio que seguir trabajando?

-No la disfruté, pare un pelín el ritmo pero seguí trabajando desde prácticamente el principio.

-¿Se siente culpable por no pasar más tiempo con sus hijos?

-Mucho, sobre todo cuando tengo que estar unos días fuera de casa, pero creo que no puedes vivir atormentada, debemos intentar que el tiempo que pasemos sea tiempo de calidad en el que lo demos todo y estemos al 100% e intentar siempre estar con ellos en un estado de calma y tranquilidad para no traerles el estrés de nuestra vida de locos.

-¿Le gustaría que en España disfrutásemos de otros horarios más tipo nórdicos?

-La verdad es que sí me gustaría.