Fundación Mujeres colaboran en la sensibilización de igualdad de género del sector del taxi.

FREE NOW, la plataforma de movilidad líder en Europa, celebra durante el mes de marzo el “Mes de la Mujer” y, dentro de este contexto, pone en marcha una iniciativa para sensibilizar al sector del taxi en materia de igualdad de género y violencia y acoso sexual. Esta acción se enmarca dentro del compromiso con la diversidad e inclusión de la plataforma tecnológica y tiene como objetivo principal facilitar información sobre esta temática a los taxistas que operan con FREE NOW.

Esta iniciativa arrancará con la difusión gratuita para todos los taxistas de la plataforma de un vídeo, de aproximadamente 15 minutos de duración, que tratará diversos contenidos, tales como la importancia del respeto a la igualdad de género, o pautas de actuación en situaciones de acoso o violencia sexual y de género. Para el desarrollo de este material se ha contado con Fundación Mujeres, una entidad que lleva más de 25 años trabajando por la igualdad y la prevención de la violencia de género. Después de la visualización, se evaluará a todos los participantes con un test sobre lo aprendido en esta materia.

“En FREE NOW queremos poner a disposición de todos los taxistas que operan en la plataforma las herramientas necesarias para poder realizar un servicio de calidad y sin incidentes. Nos consta que, a pesar de que el sector sea predominantemente masculino, hay una gran aceptación de las mujeres taxistas en el mismo, tal y como revela el II Observatorio de la Mujer Taxista. No obstante, hay que seguir trabajando por una sociedad totalmente igualitaria e inclusiva y hemos querido contar con una entidad especializada en igualdad y prevención de la violencia de género como Fundación Mujeres para conseguir este objetivo.” comenta Isabel García Frontera, Directora de Operaciones de FREE NOW en España.

Por su parte, Fundación Mujeres pone en valor esta iniciativa que considera un buen ejemplo del compromiso de las empresas con la igualdad a través de su actividad cotidiana. “Sensibilizar en esta materia a todas las industrias y sectores es fundamental para el avance de la igualdad y la prevención de la violencia”, afirmó Marisa Soleto Ávila, directora de Fundación Mujeres.

Durante el mes de abril, FREE NOW y Fundación Mujeres trabajarán todos los materiales y contenidos para esta iniciativa, que arrancará y será difundida entre los taxistas de la plataforma a mediados de mayo.

Sobre FREE NOW

FREE NOW es la empresa de movilidad multiservicio respaldada por Daimler y BMW. Además del servicio de transporte privado, FREE NOW ahora también ofrece servicios de micromovilidad, como patinetes, bicicletas, motos y coches compartidos. Consta de los servicios FREE NOW (10 mercados europeos) y Beat (5 mercados latinoamericanos y 1 europeo). En resumen, estos servicios atraen actualmente a 50 millones de usuarios en 16 mercados y más de 150 ciudades. FREE NOW trabaja con varios proveedores externos para ofrecer a sus clientes una gama aún más amplia de opciones para ir del punto A al B. En total, alrededor de 2.000 empleados en 35 oficinas trabajan para los servicios de FREE NOW, que está dirigido por el CEO Marc Berg.

Sobre Fundación Mujeres

Fundación Mujeres es una ONG feminista española con 25 años de experiencia en materia de igualdad entre mujeres y hombres y prevención de la violencia de género, especializada en el apoyo a las empresas para la implementación de medidas de igualdad dentro de sus órganos.