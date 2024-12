Cinco señales que indican que deberías dejar tu trabajo según la psicología

Tomar la decisión de dejar el trabajo es un paso difícil, especialmente cuando el agotamiento y el estrés empiezan a afectar tu bienestar. En España, casi la mitad de los trabajadores ha experimentado agotamiento laboral en algún momento, un malestar que la Organización Mundial de la Salud reconoce como enfermedad profesional desde 2022. Si bien la intuición puede advertir que algo no va bien, muchas personas no saben identificar los límites que indican que es momento de dejar su empleo.

A menudo, el temor a perder la estabilidad económica, la rutina o las relaciones laborales puede hacer que no tomemos una decisión sobre el trabajo que no nos beneficia. Sin embargo, la psicología ofrece herramientas valiosas para reconocer cuándo el malestar laboral comienza a afectar negativamente nuestra vida personal y mental. Aquí te presentamos 5 señales clave que te indican que deberías dejar tu trabajo según la psicología.

1. Te sientes infravalorado/a en tu trabajo

La falta de reconocimiento de tus habilidades puede tener un impacto directo en tu autoestima. Si constantemente no recibes elogios, te comparan con tus compañeros o te asignan tareas que no corresponden con tu nivel de conocimientos, es una señal de que tu valor profesional no está siendo apreciado adecuadamente.

2. Te sientes mal después de cada jornada

Si después de un día de trabajo llegas a casa sintiéndote ansioso/a o insatisfecho/a, incluso sin haber realizado tareas interesantes, esto es una señal clara de alerta. Un entorno laboral no debe afectar negativamente tu bienestar personal ni tus relaciones fuera del trabajo.

3. La falta de motivación se apodera de ti

Cuando la falta de objetivos claros y la ausencia de motivación en el trabajo te llevan a sentir que nada de lo que haces tiene sentido, es momento de replantear tu carrera. La insatisfacción crónica puede ser un signo de que necesitas un cambio de entorno laboral.

4. No admiras a nadie de tu equipo

Un buen entorno laboral debe contar con personas que te inspiren y te motiven. Si no encuentras líderes o compañeros que te impulsen a crecer profesionalmente, y tu ambiente de trabajo es tóxico, tus habilidades podrían estar estancadas, afectando tu desarrollo.

5. Te deprime volver al trabajo los lunes

Si los domingos por la tarde experimentas malestar físico y mental solo al pensar en el trabajo que te espera, es una señal clara de que algo no está funcionando bien en tu vida laboral. La ansiedad o el rechazo recurrente a la rutina semanal puede afectar seriamente tu bienestar psicológico.

Planifica tu transición de forma Segura y controlada

Según la psicóloga Eva Porto, especializada en recursos humanos, es fundamental analizar detenidamente estas señales antes de tomar una decisión tan importante. Dejar un trabajo no tiene por qué ser una decisión impulsiva; puedes planificar la transición hacia un nuevo empleo de manera tranquila y segura. Además, contar con el apoyo de profesionales como psicólogos o coaches puede ser clave para asegurar una transición exitosa hacia nuevas oportunidades laborales.

Identificar las señales de malestar laboral es esencial para preservar tu salud mental. Si experimentas alguna de estas situaciones, es hora de considerar un cambio en tu carrera profesional. ¡Tu bienestar siempre debe ser lo primero!