Corregir exámenes con bolígrafo rojo: ¿Afecta la autoestima de los niños?

La educación ha experimentado grandes transformaciones en los últimos años, con diferencias notables entre el sistema educativo de generaciones pasadas y el actual. Sin embargo, sigue siendo un campo con opiniones variadas, donde educadores, expertos y padres no siempre coinciden sobre lo que es más beneficioso para el desarrollo de los niños. Una de las controversias recientes gira en torno al uso del bolígrafo rojo para corregir los exámenes, un tema que se ha viralizado tras las críticas a Laura, una profesora y creadora de contenido en TikTok (@LauriMathTeacher).

Muchos de los comentarios que ha recibido la profesora afirman que el color rojo, utilizado para marcar los errores, puede generar frustración y tener un impacto negativo en la autoestima de los niños. Pero, ¿es esto cierto? La clave podría estar en un estudio de 2013, publicado enThe Social Science Journaly citado por CNN, que sugiere que el color rojo es percibido como “agresivo” por los estudiantes. Este estudio, realizado con una muestra de casi 2.000 alumnos, encontró que el uso de rojo al corregir un ensayo generaba una mayor ansiedad entre los estudiantes.

Resultados del estudio: el color rojo y su impacto en los estudiantes

Los resultados del estudio indicaron que los estudiantes no prestaban atención al color del bolígrafo si estaban de acuerdo con las correcciones del profesor. Sin embargo, cuando no estaban conformes con las correcciones, el uso del color rojo hacía que las correcciones se percibieran como más severas. Los investigadores concluyeron que este color no favorece el aprendizaje ni contribuye a una mejoría en el rendimiento académico de los alumnos, recomendando el uso de otros colores más suaves.

Frente a la avalancha de críticas, Laura, la profesora en cuestión, respondió con humor. "Entré a mi clase de cuarto y les pregunté a los estudiantes si se sentían frustrados por mi uso del bolígrafo rojo. Se rieron en mi cara", comentó en tono irónico.

Este debate sigue siendo relevante en el mundo educativo, donde se busca constantemente mejorar las técnicas de enseñanza y corrección para crear un ambiente de aprendizaje positivo. Aunque los estudios sugieren que otros colores podrían ser más beneficiosos, la percepción de los alumnos sobre el color rojo y su relación con la corrección dependerá de diversos factores, incluida la interpretación que cada uno haga de la corrección en sí misma.