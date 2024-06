Veinte nombres clásicos de origen italiano que vuelven a ponerse de moda

En la propia Italia, se comenta que el idioma no sería como es de no ser por la pluma del maestro Dante Alighieri y de su obra la “Divina Comedia”. De hecho, algunos de los nombres clásicos de niña más populares en España, se encuentran también en esta obra universal y en la actualidad, vuelven a ocupar posiciones entre los nombres de niña de origen italiano. Para todas aquellas embarazas, que aún no sepan como llamar a su futuro hijo o hija, hemos hecho esta recopilación con aquellos que se han convertido en tendencia al volver a situarse entre los más elegidos por los progenitores italianos.

Todo vuelve. Tras la “giubana” regresa cada año el “capodanno”; como las modas que se van pero regresan con el paso del tiempo o los preciosos nombres antiguos de niña de origen inglés que habían caído en el olvido y se han recuperado. Del mismo modo ha ocurrido con los nombres tradicionales para niño de origen italiano que más pronto que tarde han vuelto a situarse en las listas de los nombres para niño, para niña y unisex más seleccionados por las familias de este país para sus futuros bebés.

El listado de nombres masculinos que se están empezando a escuchar de nuevo entre los recién nacidos, lo protagonizan:

Raffaele, su significado está muy vinculado a la religión ya que significa “Dios ha curado” .

Calógero, es un nombre que proviene de la cultura griega donde se vinculaba con hombres sabios y virtuosos , en Italia ha mantenido el mismo significado y se ha convertido en uno de los nombres más frecuentes y elegidos por los padres y las madres italianas para sus hijos.

Gavino, es un nombre vinculado con la ciudad italiana de Gabios, en la región del Lacio y hacía referencia a los ciudadanos de esta ciudad.

Ulisse, es la versión italiana del nombre griego Ulises, una de las figuras más importantes de la Odisea , de Hómero.

Baldovino, sería la traducción italiana del nombre Balduino de origen germánico que se compone de las palabras valiente y amigo , el significado sería amigo valiente.

Massimo, nombre vinculado con la antigua Roma que significa “el más grande” .

Leandro, tiene su origen en la mitología griega, se trata de uno de los amantes de una de las sacerdotisas del templo de Afrodita .

Oreste, también proviene de la mitología griega y el nombre del griego antiguo, deriva de la palabra “òros” que significa “montaña” .

Demetrio, la diosa de la agricultura en la mitología griega es Demèter y la traducción de este popular nombre masculino se vincula directamente con ella, su significado sería “dedicado a Demèter”.

Filippo, es la traducción italiana del nombre masculino Felipe y se relaciona con alguien que ama o es amigo de los caballos .

A continuación, otros diez ejemplos de nombres tradicionales italianos para niñas:

Serena, en una lista como esta no podía faltar. Se trata de un nombre de origen latino como muchos de los nombres italianos y su significado es tranquila, calmada, plácida.

Rafaella, aunque no lo parezca a simple vista es un nombre muy vinculado a la religión ya que su significado es el de “Dios cura” .

Elisabetta, es la variante italiana del nombre Isabel y también está relacionada con la divinidad y la religión ya que se traduce como “consagrada a Dios” .

Emilia, es un nombre femenino de origen latino que significa “la que se esfuerza” y también forma parte del nombre de una de las regiones del país, Emilia-Romagna.

Donata, deriva del nombre masculino también de origen latino “donatus”, en este caso significa regalo o don.

Paola, se trata de un nombre femenino de origen latino que significa “la que es pequeña” .

Livia, proviene del latín más antiguo y se refiere a la “gens Livius” una antigua y reputada familia romana.

Lucrezia, su origen está en la palabra latina “lucretis” y con el tiempo, su significado es el de “aquella que gana”.

Renata, es un nombre muy tradicional en Italia para las niñas y en latín su traducción es “renacida” .