Asalto a punta de pistola en una sucursal bancaria de Lugo con un botín de 90.000 euros

La tranquilidad de un pequeño municipio lucense como Cervantes saltó por los aires a primera hora del viernes por un audaz atraco a punta de pistola. Un hombre de mediana edad asaltó la sucursal de Caixa Rural Galega en la localidad, haciéndose con un botín de hasta 90.000 euros en efectivo. El suceso tuvo lugar sobre las ocho y media de la mañana, justo cuando la única empleada de la oficina se disponía a comenzar su jornada laboral, un momento de máxima vulnerabilidad que el ladrón supo aprovechar.

De hecho, el asaltante actuó con una frialdad y meticulosidad notables. Ocultando su rostro tras una peluca y utilizando guantes para no dejar huellas, abordó a la trabajadora en la misma puerta del banco. Una vez en el interior, la amenazó con un arma de fuego para forzarla a entregarle todo el dinero disponible en la caja y en las dependencias de la oficina. Consumado el robo, encerró a la víctima en una de las estancias para ganar tiempo en su huida y desapareció del lugar antes de que se pudiera dar la voz de alarma.

Asimismo, la Guardia Civil ha puesto en marcha un amplio dispositivo de búsqueda para dar con el paradero del autor del robo. Los agentes del instituto armado se han hecho cargo de una investigación compleja, centrada en recabar pistas que puedan conducir a la identificación del sospechoso, del que apenas se sabe que es un varón. El suceso ha puesto en jaque la seguridad de una zona rural poco acostumbrada a delitos de esta envergadura, afectando profundamente a la única empleada de la oficina.

La hipótesis del cómplice y una fuga planificada

En este sentido, la principal línea de investigación de los cuerpos de seguridad apunta a que el atracador no actuó solo. La meticulosidad del golpe y la rapidez de la huida hacen pensar a los agentes que contaba con apoyo exterior, muy probablemente una segunda persona que le esperaba en un vehículo en las inmediaciones para facilitar una escapada inmediata y sin contratiempos por las carreteras de la comarca.

Por otro lado, los esfuerzos se centran ahora en reconstruir el itinerario de la fuga. Se baraja como posibilidad más sólida que los delincuentes utilizaran la autovía A-6 como vía de escape principal para salir de la comunidad gallega, una arteria de comunicación que permite abandonar rápidamente la provincia. Las patrullas analizan ya las grabaciones de las cámaras de seguridad y de tráfico de la zona en busca de cualquier vehículo sospechoso que pueda estar relacionado con el asalto.

Mientras tanto, el suceso ha generado una notable preocupación en la zona, donde los vecinos no recuerdan un episodio de violencia similar. El atraco a la sucursal bancaria, un punto neurálgico en la vida de un municipio pequeño, ha roto la sensación de seguridad que caracteriza a este rincón de la montaña de Lugo, dejando un poso de inquietud entre sus habitantes.