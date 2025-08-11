Así es la ruta por el río Miño que te llevará al corazón de la Ribeira Sacra a bordo de un catamarán

Surcar el Miño a bordo de un catamarán significa una inmersión en la historia, la geografía y la belleza natural de la Ribeira Sacra. Lugo ofrece durante esta temporada dos rutas en embarcaciones turísticas: la del Cáñón del Sil y la de O Cabo do Mundo. Esta última, que discurre por el embalse de Os Peares, se ha convertido en una de las travesías más deseadas por los visitantes.

La ruta parte del pequeño embarcadero de Belesar, una aldea que parece detenida en el tiempo, y avanza por un paisaje de frondosos bosques autóctonos, aldeas de ribera y viñedos en terrazas que trepan por las laderas, conformando el característico paisaje vitícola de la Denominación de Origen Ribeira Sacra, en sus subzonas de Chantada y Ribeiras del Miño.

Embarcadero de Belesar Turismo de Galicia

Uno de los momentos culminantes del recorrido es el paso por el icónico meandro de O Cabo do Mundo, una cerrada curva que el Miño traza entre los municipios de Chantada y O Saviñao. Desde el catamarán, la vista del meandro impresiona tanto como desde cualquiera de los miradores cercanos que lo observan desde las alturas, como el recientemente rehabilitado en el Monte do Navallo, o el de Fontela, bautizado como Cabo do Mundo II.

Durante la travesía también se revive la historia de los pueblos sumergidos bajo las aguas tras la construcción del embalse, y se alcanza una comprensión profunda de la cultura fluvial que durante siglos marcó el ritmo de vida de estas tierras. Las iglesias románicas de San Martiño da Cova y Santa María de Nogueira completan el paisaje.

Mirador sobre el río Miño Turismo de Galicia

La Playa de A Cova, visible desde el barco, añade un toque refrescante a esta experiencia paisajística, que se puede complementar con visitas a bodegas cercanas, rutas de senderismo o recorridos por el románico rural de la zona. El acceso a los miradores, muchos de ellos próximos al Camino de Invierno, permite disfrutar de vistas privilegiadas con un simple paseo a pie.