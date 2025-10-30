La campaña de vacunación contra la gripe en Galicia supera las 243.000 personas inmunizadas

La campaña de vacunación frente a la gripe de la Xunta de Galicia avanza a buen ritmo y ha alcanzado ya 243.320 personas inmunizadas, según informó este jueves la Consellería de Sanidade. El conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, se vacunó este mediodía frente a la gripe y la covid en el Punto de Atención Continuada de Santiago, acompañado por el gerente del área sanitaria de Santiago y Barbanza, Ángel Facio, y por responsables de enfermería y coordinación de la campaña.

La campaña, activa desde el 29 de septiembre y hasta el 31 de diciembre, tiene como objetivo proteger a los mayores de 60 años, los menores de 11 y los profesionales sanitarios, así como a mujeres embarazadas y personas con patologías de riesgo.

Una de las principales novedades de este año es que todas las personas llamadas a vacunarse pueden hacerlo en su propio centro de salud o consultorio, una medida que busca facilitar el acceso y aumentar la cobertura en toda la comunidad.

Hasta ahora, la Consellería ha enviado mensajes SMS de citación a más del 60 % de los mayores de 70 años y a más del 50 % de las familias con niños de entre seis meses y 11 años. Las mujeres embarazadas o en el puerperio y las personas menores de 60 con enfermedades de riesgo podrán solicitar autocita a través de la aplicación Sergas Móbil o directamente con el servicio de enfermería de su centro de atención primaria.

Cobertura por grupos de edad

Según los datos actualizados, la cobertura antigripal en mayores de 80 años se sitúa ya en el 53,3 %, y asciende al 65,17 % en mayores de 85 años. A partir del 10 de noviembre, la vacunación se ampliará a las personas de 60 a 69 años, en paralelo con la administración de la dosis frente a la covid.

Entre el personal sanitario, la campaña iniciada el 20 de octubre ha alcanzado ya una cobertura del 27 %, cifra que la Xunta confía en seguir incrementando en las próximas semanas.

Una apuesta reforzada por la prevención

El conselleiro Gómez Caamaño destacó que Galicia mantiene una “apuesta decidida por la prevención y la salud pública”, reflejada en el aumento continuado de los recursos destinados a vacunación. En 2026, el presupuesto autonómico para este ámbito alcanzará los 48,2 millones de euros, lo que supone 7,2 millones más que el ejercicio anterior.

La Consellería de Sanidade anima a la ciudadanía a vacunarse “para proteger su salud y la de su entorno”, recordando que las vacunas “salvan vidas y reducen complicaciones graves”, especialmente en los colectivos más vulnerables.