Un choque frontal entre dos coches y un camión deja un muerto y dos heridos en Lugo

Un grave accidente de tráfico registrado en la mañana de este viernes en el kilómetro 1 de la N-540, a su paso por la parroquia lucense de Orbazai, se saldó con una persona fallecida y dos heridas, según informó el 112 Galicia. El aviso llegó sobre las 8.10 horas, cuando un particular alertó de una colisión frontal entre dos turismos en la que también estaba implicado un camión.

Los primeros testigos ya advirtieron de la gravedad del siniestro y de la posibilidad de que hubiera personas atrapadas en el interior de los vehículos debido al fuerte impacto. Desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias se movilizó de inmediato a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local de Lugo y a los Bomberos, que acudieron con material de excarcelación.

A su llegada, los equipos sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del conductor de uno de los coches. Las otras dos personas implicadas fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), donde quedaron ingresadas.

Los bomberos tuvieron que excarcelar el cuerpo del fallecido, mientras los agentes de la Guardia Civil regularon el tráfico en la zona y abrieron una investigación para esclarecer las causas exactas de la colisión. El siniestro provocó importantes retenciones durante la mañana en una de las vías más transitadas del entorno de Lugo.