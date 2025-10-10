El conductor que se dio a la fuga tras matar a un hombre en Cee se libra de la prisión preventiva

A pesar de la gravedad de los hechos, el conductor que se dio a la fuga tras atropellar mortalmente a un peatón en la localidad coruñesa de Cee ha quedado en libertad con cargos. La fiscalía no solicitó su ingreso en prisión preventiva, una decisión que ha permitido que el investigado no entre en la cárcel a la espera de juicio, aunque sí bajo un estricto control judicial.

De hecho, para asegurar que no eluda la acción de la justicia, se le ha retirado cautelarmente el pasaporte y se le ha prohibido expresamente ponerse al volante de cualquier vehículo a motor mientras avanza el proceso judicial. A estas medidas se suma la obligación de comparecer en el juzgado cada quince días para dar cuenta de su paradero.

Por otro lado, la contundencia de las medidas cautelares responde a la seriedad de las acusaciones que pesan sobre él. El detenido se enfrenta a un triple frente judicial: un presunto delito de homicidio imprudente, otro por abandono del lugar del accidente y un tercero contra la seguridad vial. Su rápida detención fue posible gracias a un dispositivo de la Guardia Civil que lo localizó en pocas horas.

Una huida marcada por la ilegalidad previa

Y es que la fuga del conductor no fue un simple acto de pánico tras un accidente. El investigado era plenamente consciente de que circulaba de forma completamente ilegal, ya que había perdido la totalidad de los puntos de su carné, motivo por el cual tenía el permiso de conducir retirado. Esta circunstancia previa convierte el siniestro en el resultado de una cadena de deliberadas imprudencias.

En definitiva, esta grave irresponsabilidad culminó en la peor de las consecuencias. El suceso tuvo lugar en un paso de cebra del municipio gallego, donde el peatón fue arrollado mortalmente. En lugar de detenerse a prestar auxilio, el responsable abandonó a la víctima a su suerte sobre la calzada, un acto que conmocionó a toda la localidad.