Detenido en Pontevedra tras una brutal agresión a su pareja en plena calle y delante de sus hijos menores de edad

Un hombre fue arrestado por la Policía Local tras agredir violentamente a su pareja en la vía pública, en un episodio presenciado por sus dos hijos, que intentaron proteger a su madre

El individuo fue puesto a disposición judicial, donde deberá responder por un delito de violencia de género
Iago Rodríguez
Los hechos, aunque se han conocido ahora, ocurrieron el 27 de julio, cuando el agresor inició una discusión en el domicilio familiar que escaló hasta la calle, motivado por un ataque de celos. Según el relato de la víctima, el hombre intentó llevarse a su hija menor en el coche y golpeó a la madre mientras sostenía a la niña, mientras el hijo mayor trataba de intervenir para protegerlas.

Intervención policial inmediata

Agentes de la Policía Local acudieron rápidamente al lugar tras recibir la alerta y, tras corroborar los hechos, procedieron a la detención del presunto agresor. El individuo fue puesto a disposición judicial, donde deberá responder por un delito de violencia de género en el ámbito familiar.

Las autoridades recuerdan la importancia de denunciar estos episodios y destacan que los hijos de las víctimas sufren graves secuelas psicológicas al presenciar agresiones contra sus madres. El arrestado permanece a la espera de su comparecencia ante el juez mientras se investigan todos los detalles del episodio.

