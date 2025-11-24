La DGT vigila el Black Friday: campaña de control de furgonetas en Galicia en la semana de mayor actividad comercial

La Dirección General de Tráfico (DGT) activará este lunes una Campaña Especial de Control y Vigilancia de Furgonetas en toda Galicia, una medida anunciada por la Delegación del Gobierno coincidiendo con una de las semanas de mayor actividad comercial del año debido al Black Friday, marcada por el incremento de envíos y repartos vinculados al comercio electrónico y a los grandes picos de consumo.

La iniciativa, que se prolongará hasta el próximo domingo, movilizará a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil para intensificar las inspecciones tanto sobre los vehículos —autorizaciones, documentación, condiciones técnicas y elementos de seguridad— como sobre las personas que los conducen —permiso de conducción, consumo de alcohol u otras infracciones—.

La Delegación del Gobierno recuerda que, en estas fechas, se dispara el volumen de mercancías transportadas en España y que la inmensa mayoría de estos trayectos se realizan precisamente en furgonetas, lo que multiplica la presión sobre un tipo de vehículo que, por sus características, plantea riesgos específicos en carretera.

Para reforzar la vigilancia, se establecerán puntos de control en todo tipo de carreteras, con especial atención a las vías convencionales, donde se concentra buena parte de la siniestralidad. También habrá dispositivos cerca de polígonos industriales, centros comerciales, zonas de carga y descarga y otros puntos en los que se intensifica el tránsito de estos vehículos durante la campaña comercial.

La DGT subraya que la conducción de una furgoneta no es equiparable a la de un turismo. Su comportamiento dinámico —especialmente cuando circula cargada— exige mayor prudencia, ya que aumenta la distancia de frenado, se modifica la estabilidad y se reduce la capacidad de reacción. Además, el organismo advierte de que entre estos vehículos es más habitual la salida de la vía, un tipo de siniestro que en muchos casos se explica por la excesiva carga o por una mala distribución de la misma.

Los datos de siniestralidad en Galicia confirman la preocupación: en 2024 aumentaron tanto los accidentes con víctimas en los que estuvieron implicadas furgonetas como el número de fallecidos en ellos. En total, siete personas perdieron la vida en este tipo de vehículos, una cifra superior a la registrada el año anterior y que impulsa la puesta en marcha de campañas específicas como la que comienza este lunes.

Con este operativo, la DGT busca reforzar la seguridad vial en un periodo crítico, apelando a la responsabilidad de los conductores profesionales y particulares que cada día utilizan estos vehículos, esenciales para el funcionamiento del comercio y la logística en Galicia y en el resto del país.