Los entrenadores de Ilia Topuria buscan a su nuevo campeón en Santiago de Compostela

Jorge y Agustín Climent, entrenadores de artes marciales mixtas, han elegido Santiago de Compostela para abrir su primera franquicia de gimnasio. Los hermanos, reconocidos por su papel en la formación del campeón mundial Ilia Topuria, se han asociado con los propietarios del centro CAMM para lanzar un espacio dedicado a las MMA en la capital gallega.

La decisión supone un paso más en la expansión del proyecto de los Climent, que ven en la zona universitaria de Santiago un emplazamiento estratégico. El nuevo centro buscará atraer tanto a aficionados como a practicantes avanzados, ofreciendo entrenamiento profesional, clases, equipamiento especializado y actividades relacionadas con el mundo de las artes marciales.

Para Jorge y Agustín, esta franquicia representa además un regreso simbólico a sus raíces: desde su gimnasio original se gestó la trayectoria que catapultó a Topuria al estrellato en la escena internacional de la UFC. Su implicación en su carrera ha sido clave para su desarrollo y éxito.

Aunque aún no se han detallado todos los aspectos operativos del nuevo gimnasio, se espera que esté listo en los próximos meses. Los impulsores destacan su compromiso con la comunidad local y prevén que Santiago se convierta en un punto de referencia para el entrenamiento de alto nivel de artes marciales mixtas en Galicia.