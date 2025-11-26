Este es el alcalde que más cobra de Galicia… y es exactamente el que te estabas imaginando

El Ministerio de Función Pública ha publicado los listados salariales de cargos electos y empleados públicos correspondientes a 2024 y la fotografía en Galicia vuelve a colocar a Vigo en lo más alto del podio retributivo. Abel Caballero, alcalde de la mayor urbe gallega, percibe 78.206 euros brutos al año, según los datos oficiales.

El informe detalla que sólo tres regidores gallegos superan la barrera de los 70.000 euros: además del vigués, Inés Rey en A Coruña, con 77.532 euros, y la alcaldesa de Lugo, con 75.774 euros anuales. A partir de ahí, los salarios caen al tramo de más de 60.000 euros, donde figuran los alcaldes de Marín (65.297 euros), Arteixo (65.048) y Oleiros (63.240).

El grueso de los municipios gallegos se mueve entre los 50.000 y los 60.000 euros anuales, especialmente en la provincia de A Coruña, con una docena de alcaldes en esa franja. También destacan los de Ames y A Estrada, ambos cerca de los 60.000 euros.

En el lado contrario, ciudades como Santiago, con 26.190 euros, o Pontevedra, con 44.920, se sitúan muy por debajo de los grandes municipios gallegos.

Otro dato significativo es el de Ourense: su ayuntamiento no ha remitido información al Ministerio, por lo que su alcalde no aparece en la estadística.

Mapa salarial extremo

La segunda parte del informe del Ministerio muestra una realidad mucho más desigual en el conjunto del país. Uno de cada tres alcaldes en España no cobra absolutamente nada por su labor, según el sistema ISPA, que ha recibido datos de 6.858 ayuntamientos de los 8.131 existentes.

En el extremo opuesto se encuentran tres grandes ciudades con retribuciones que superan los 100.000 euros anuales: Madrid, con 110.688 euros; Bilbao, con 105.557; Barcelona, con 104.000 euros. Otros diez alcaldes, entre ellos los de San Sebastián, Sevilla, Málaga o Valencia, superan los 90.000 euros, y una veintena más rebasan los 80.000.

Además, el documento revela situaciones insólitas: 25 alcaldes cobraron 100 euros o menos durante todo 2024, incluido el de Navas del Rey (Madrid), que percibió solo 1 euro pese a tener dedicación exclusiva. Los mileuristas ascienden a 562 regidores.

En total, 1.513 alcaldes españoles ganan más que el salario medio nacional (33.700 euros), pero 2.265 no reciben ni un solo euro.