Un frente muy activo barrerá Galicia con lluvias intensas y viento fuerte este lunes

Galicia afrontará un inicio de semana marcado por la inestabilidad y el paso de un frente muy activo que cruzará la comunidad de norte a sur a lo largo de la mañana de este lunes. Según la previsión meteorológica, el episodio dejará una primera mitad del día dominada por cielos muy nubosos y lluvias generalizadas, que podrán ser localmente fuertes en distintos puntos del territorio.

El viento también será protagonista en el arranque de la jornada: soplará del sudoeste con intensidad moderada en zonas de interior y fuerte en el litoral y en el mar, lo que podría complicar la navegación y provocar un notable aumento del oleaje. Tras el paso del frente, está previsto que role a noroeste, quedando en general moderado.

A partir de primera hora de la tarde, el avance rápido del sistema frontal permitirá abrir claros en buena parte del territorio. El ambiente, aún inestable, mantendrá la posibilidad de chubascos ocasionales, pero ya de carácter más disperso y menos intenso que los de la mañana.

Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas experimentarán un suave ascenso, especialmente allí donde los claros se abran con mayor amplitud.

Aunque el frente quedará atrás, Galicia no recuperará de inmediato la influencia anticiclónica. El martes se presenta con intervalos de nubes y claros y chubascos irregulares, menos probables cuanto más al sur. El termómetro registrará un ligero descenso generalizado y los vientos soplarán del norte, flojos en tierra pero moderados en el litoral norte y noroeste.

Miércoles de anticiclón y nieblas interiores

Será el miércoles cuando la comunidad quede ya plenamente bajo la influencia de las altas presiones. La mañana comenzará con nieblas en zonas del interior, que darán paso a cielos con nubes y claros. Las temperaturas no mostrarán cambios significativos y los vientos serán flojos y de dirección variable, dejando una jornada más estable y tranquila que las anteriores.

Los modelos apuntan a una progresiva recuperación de la influencia anticiclónica en este inicio de semana, aunque de forma transitoria: es posible que los últimos días vuelvan a estar marcados por un aumento de la inestabilidad. Las temperaturas, eso sí, se mantendrán en valores algo bajos para la época del año, configurando un escenario típicamente otoñal en toda la comunidad.