Galicia, en el podio del absentismo laboral: la Xunta busca respuestas ante una factura millonaria

El absentismo laboral se dispara en Galicia y coloca a la comunidad en el cuarto puesto del ranking nacional. Con una tasa que roza el 8%, las empresas gallegas y la Seguridad Social afrontan una factura desorbitada: 1.632 millones de euros en 2023. Ante este escenario, la Xunta ha dado un golpe en la mesa y ha constituido un grupo de trabajo para analizar las causas de un problema que compromete la competitividad empresarial y el bienestar de los trabajadores.

Una factura millonaria y una incógnita sin resolver

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, presidió una nueva reunión de la Mesa de Diálogo Social, donde se puso sobre la mesa un informe demoledor elaborado por las universidades de Santiago de Compostela y Vigo. Los datos no dejan lugar a dudas: el absentismo costó 850 millones de euros a la Seguridad Social y otros 782 millones a las empresas en 2023. Además, Galicia no solo tiene una de las tasas de absentismo más altas del país, sino que las bajas laborales en la comunidad son, de media, mucho más largas que en otras regiones: 74,7 días frente a los 42,6 días de la media española.

Sin embargo, hay un problema de base: el informe no discrimina cuántas de estas ausencias son justificadas y cuántas corresponden a posibles fraudes. "Es un desafío identificar qué parte del absentismo es injustificado, pero las estadísticas no ofrecen esa diferenciación", admitió Santiago Lago, catedrático de Economía Aplicada de la USC. "No lo ha hecho nadie en el mundo y no seremos nosotros los primeros", reconoció.

Crece la preocupación entre los empresarios

Desde la patronal gallega, el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, no ocultó su preocupación. "Las bajas en Galicia duran demasiado y afectan tanto a la recuperación de la salud de los trabajadores como a la productividad y competitividad de las empresas", sentenció. Además, alertó de que este problema se agrava en un momento en el que el mercado laboral gallego tiene entre 15.000 y 17.000 vacantes sin cubrir en sectores clave.

El grupo de trabajo constituido por la Xunta buscará soluciones con la participación de las consellerías de Economía, Industria y Sanidad, además de sindicatos y empresarios. El objetivo: analizar los factores detrás de este fenómeno y proponer medidas para frenarlo sin vulnerar los derechos de los trabajadores.

Entre las líneas de actuación ya en marcha, la Xunta anunció un refuerzo en el control de las bajas médicas a través de unidades especializadas en las áreas sanitarias de Ferrol, Lugo y Santiago. Asimismo, se trabajará en reducir la burocracia para los pacientes y en mejorar la formación de los facultativos para agilizar la gestión de las incapacidades temporales.

Una cuestión de salud, economía y empleo

El absentismo laboral en Galicia es un problema de múltiples aristas. Los expertos apuntan a tres grandes factores: razones personales (como conciliación o accidentes deportivos), el tipo de sector en el que se trabaja (los sectores con mayor riesgo laboral tienen tasas más altas de absentismo) y el contexto del empleo (por ejemplo, la distancia entre el hogar y el puesto de trabajo).