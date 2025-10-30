La FP gallega alcanza su récord histórico con más de 71.000 estudiantes, el doble que hace 15 años

La Formación Profesional vive su mejor momento en Galicia. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó este jueves el “auge sin precedentes” de este modelo educativo, que ha alcanzado este curso una cifra récord de más de 71.000 estudiantes matriculados, más del doble que hace quince años. Lo hizo durante la entrega de premios del 8º Campeonato Gallego de FP GaliciaSkills 2025, celebrado en la Feria Internacional de Galicia ABANCA, en Silleda, acompañado por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez.

En este marco, Rueda ensalzó la excelencia del alumnado gallego y subrayó que la FP “se ha consolidado como un motor de desarrollo económico y social” que conecta la formación con las necesidades reales de las empresas. “Queremos seguir demostrando que Galicia tiene la mejor FP de España”, apuntó el presidente, dirigiéndose a los ganadores que representarán a la comunidad en la competición nacional que se celebrará en Madrid el próximo febrero.

GaliciaSkills 2025

El campeonato autonómico de FP reunió este año a cerca de 250 competidores procedentes de casi 80 centros educativos, acompañados por más de 200 tutores, en un total de 36 modalidades distintas. Esta octava edición batió todos los récords de participación, con un 20% más de pruebas y un incremento del 32% en el número de participantes respecto a la anterior convocatoria.

Rueda destacó que este crecimiento no es casual, sino el resultado de “una apuesta firme de la Xunta por un modelo educativo que forma en los sectores donde más nos interesa crecer”. Subrayó además que la FP gallega “no sólo ofrece empleabilidad inmediata, sino también orgullo profesional y futuro”.

“La calidad empieza por las personas”

El presidente de la Xunta tuvo palabras de reconocimiento para el alumnado, el profesorado y las empresas que colaboran con el sistema educativo. Elogió el esfuerzo y la capacidad de superación de los jóvenes, así como el compromiso de los “magníficos centros de formación” que hacen posible que Galicia destaque a nivel nacional.

“Galicia Calidade también es ser reconocidos por la calidad de lo que hacemos, y esa calidad empieza por las personas; quienes hacen bien las cosas es porque están bien formadas”, afirmó Rueda, reivindicando el valor de la FP como emblema de excelencia y progreso.

Más allá de la competición, GaliciaSkills se consolida como un escaparate del talento y la innovación del alumnado, y como un punto de encuentro entre educación y sistema productivo. Este certamen, señaló el presidente, refleja el dinamismo de una FP que evoluciona al ritmo de la economía gallega y que forma a los profesionales que construirán el futuro industrial, tecnológico y social del país.