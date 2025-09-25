Una empresa despide a un trabajador tras 27 años por usar CBD para tratar su enfermedad: “Me castigan por cuidarme”

Jean-Jacques Modeste, empleado de la empresa de transporte público RATP desde los 18 años, fue despedido tras 27 años de servicio por utilizar CBD (cannabidiol) como parte de su tratamiento médico. El trabajador, que padece trastorno bipolar, contaba con certificados médicos y recetas oficiales que avalaban el uso terapéutico del compuesto, legal en Francia y sin efectos psicoactivos.

El despido se produjo tras un control interno que detectó la presencia de cannabis en su organismo. Aunque el CBD no provoca alteraciones perceptivas, la empresa abrió un expediente disciplinario y aplicó la sanción máxima: la revocación de su contrato. Durante la audiencia, los representantes del personal solicitaron que se reconsiderara la medida, pero la dirección no cedió.

Modeste expresó su incredulidad ante la decisión, señalando que nunca ocultó su condición médica y que consideraba el tratamiento parte de su vida privada. Además, denunció que su despido se enmarca en un clima de tensión social dentro de la RATP, marcado por procesos de privatización y pérdida de derechos laborales.

Tras su expulsión, contempla reconvertirse como mecánico usando su cuenta de formación profesional, pero también ha anunciado que presentará una reclamación ante el tribunal laboral para exigir la revisión de su expediente.